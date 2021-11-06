أول صورة لميرفت أمين بعد شائعة إصابتها بفيروس كورونا

نفى مصدر مقرب من الفنانة ميرفت أمين، ما تردد من أنباء حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تصوير دورها في قصة «حكايتي مع الزمان»، ضمن أحداث مسلسل «إلا أنا» المعروض حاليا.

وقال المصدر لـ «الوطن»، إن ميرفت أمين بخير وتتمتع بصحة جيدة، إذ تواصل تصوير مشاهدها حاليا مع الفنان عصام السقا بمنطقة مصر الجديدة، ومن المقرر أن تنتهي من تصوير مشاهدها بالكامل، اليوم السبت.

ميرفت أمين سعيدة بتفاعل الجمهور مع مسلسلها

وأشار المصدر إلى أن الفنانة سعيدة بتفاعل الجمهور مع الشخصيات والأحداث لقصة «حكايتي مع الزمان»، وبتصدر الحكاية تريند محرك البحث «جوجل» وموقع «تويتر» منذ انطلاق العرض، لافتا إلى أن هذا النجاح خفف من حدة حزنها على رحيل صديقة عمرها الفنانة دلال عبدالعزيز التي وافتها المنية قبل أشهر إثر معاناتها من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

طبيعة أحداث قصة «حكايتي مع الزمان»

وتدور أحداث قصة «حكايتي مع الزمان»، حول زوجة تطلب الطلاق من زوجها بعد بلوغها الستين من عمرها، وذلك لمعاناتها من سوء معاملة زوجها لها ووجود تراكمات سابقة، حيث يطلب الزوج أن تسامحه وتعطيه فرصة كي يعبر لها عن حبه، وبالفعل توافق ولكنها تضع أمامه عددا من الشروط الصعبة، لتتوالي الأحداث في إطار دراما اجتماعية مشوقة.

ويشارك في بطولة «حكايتي مع الزمان»، أحمد خليل، أشرف زكي، عصام السقا، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، حازم إيهاب، أحمد والي وكوكبة من النجوم، من تأليف وسيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.