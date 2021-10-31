الفنانة الشابة مارتينا عادل: العمل مع ميرفت أمين حلم وتحقق

انضمت الفنانة الشابة مارتينا عادل، لفريق عمل مسلسل «إلا أنا» في حكاية «حكايتي مع الزمان»، وتدور أحداثه في 5 حلقات، بعد انتهائها من تصوير مسلسل «حي السيدة زينب»، وفقا لما صرحت به لـ«الوطن»، وعرضت أولى حلقات الحكاية أمس، على قناة «dmc».

انضمام مارتينا عادل لـ حكاية «حكايتي مع الزمان»

صرحت مارتينا عادل، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، بأنها انضمت لفريق عمل مسلسل «إلا أنا» في حكاية «حكايتي مع الزمان»، التي تدور أحداثه في 5 حلقات، وقد انتهت من تصوير مسلسل «حي السيدة زينب»، وتجسد دور خطيبة ابن ميرفت أمين، الذي يجسده عصام السقا، وحكاية «حكايتي مع الزمان» بطولة النجمة ميرفت أمين، والنجم أحمد خليل والدكتور أشرف ذكي، ونخبة من النجوم الشابة، من بينهم عصام السقا وهايدي رفعت وشاهستا ورحاب عرفة وياسمين رحمي وأحمد والي، وإخراج أحمد حسن، وتأليف، أمين جمال.

دور مارتينا في «حكايتي مع الزمان»

تجسد مارتينا عادل، في حكاية «حكايتي مع الزمان»، دور فتاة تدعي «هدي» ومخطوبة ولديها أحلام وشروط خاصة في شريك حياتها، ومع الوقت تصطدم بواقع مؤلم يخالف جميع توقعاتها، ويهدم أحلامها وآمالها، وفقا لما صرحت به مارتينا للوطن، وتقوم الفنانة ميرفت أمين، بدور «الحماة الإيجابية» وتساعد خطيبة ابنها، وهو الدور الذي تجسده مارتينا، وسوف تعرض حلقات المسلسل، على قناة «dmc»، في تمام الساعة الثامنة، من السبت إلى الخميس.

مارتينا عادل.. المؤلف رشحني وأحمد حسن علمني

وقالت مارتينا عادل، إن المؤلف أمين جمال، هو من رشحها للمشاركة في العمل، وإنها سعيدة بالعمل معه، وأضافت أنه سيناريست موهوب للغاية، وتوجهت له بالشكر لترشيحها ولإيمانه بموهبتها، مضيفة أن العمل مع المخرج الشاب أحمد حسن، له مذاق خاص، وإنها سعيدة للغاية بالعمل معه لأنه يهتم بالممثل الذي يعمل معه بشكل كبير، ويتقن التعامل مع الممثل بحرفية وإتقان، ولديه ذكاء خاص يجعله يخرج أفضل ما لدى الممثل، ويجعل الممثل مستمتعا بالعمل.

مارتينا عادل.. العمل مع ميرفت أمين «حلم وأتحقق»

وصرحت مارتينا، أن العمل مع فنانة كبيرة بقدر ميرفت أمين، حلم وتحقق، وأنها فنانة متكاملة وإنسانة رائعة ومتواضعة، ويكفي كونها فنانة من زمن الفن المحترم، على حد قولها، وإنها كانت تناقشها خارج التصوير في العديد من التفاصيل داخل المشهد، وبالفعل تمتلك روحا رائعة، وأن النجم أحمد خليل أيضا يدعمها ويمتلك طاقة يساعد بها من يعمل معه، ودائما يناقشها بكل تفاصيل العمل، بكل تواضع ورقي، وكذلك دكتور أشرف ذكي.

وأنهت الفنانة الشابة مارتينا عادل، حديثها بأنها محظوظة بالمشاركة في هذا العمل ومع هذا الفريق الرائع والنجوم الكبار، وزملائهم الداعمين، وتتمني أن تكون ضيف خفيف لدي المشاهدين والمتابعين، متمنية التوفيق لكل فريق العمل.