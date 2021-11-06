محمد رمضان يعلن عن ثاني حفلاته بالمغرب ديسمبر المقبل: مستني مليونية

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، استعداده لتقديم حفله الثاني في المغرب.

وكتب «رمضان»: «تم الاتفاق أمس على ثاني حفلاتي في مراكش ديسمبر القادم.. الحفلة الأولى حضرها 450 ألفا، وثقة في الله القادمة مليونية، كل الحب للمغرب والملك محمد السادس حفظه الله ورعاه والشعب الغالي».

حفل محمد رمضان في الرياض

منذ أيام أحيا الفنان محمد رمضان، حفلا غنائيا ناجحا في الرياض، رفع شعار كامل العدد، حيث نشر «رمضان»، عبر تطبيق استوري على موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، مجموعة صور من كواليس الاستعدادات لحفله والذي علق عليها قائلا: «من تحضيرات أقوى حفل في موسم الرياض».

نفاد تذاكر حفل محمد رمضان بعد يومين من طرحها.

واحتفل «رمضان»، بنفاد تذاكر الحفل حيث علق عبر موقع الفيديوهات والصور انستجرام قائلا «شئ أتوقعه من جمهور أصيل، فضهري منذ بدايتي حتى اللا نهاية، أول حفلة في موسم الرياض 2021، كامل العدد في يومين فقط، ميعادنا 1 ثقة في الله بداية موفقة لموسم ناجح موسم الرياض السعودية».