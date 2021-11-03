تعرف على الممثلة الهندية «أورفاشي رواتيلا» بطلة فيلم محمد رمضان الجديد

أعلن الفنان محمد رمضان، عن انضمام الفنانة أورفاشي رواتيلا، لفيلمه الجديد، بعد شهرتها في مصر والوطن العربي مؤخرًا، منذ مشاركتها معه بأغنيته الأخيرة، حيث نجح الثنائي في لفت أنظار المتابعين، وفي السطور التالية سوف نرصد لكم أهم المعلومات عن الهندية أورفاشي رواتيلا.

أورفاشي رواتيلا بطلة فيلم محمد رمضان الجديد

صرح الفنان محمد رمضان عن مشاركة أورفاشي رواتيلا، بطولة فيلمه الجديد، وعلقت رواتيلا: «أنها سوف تتعلم العربية وخاصة اللهجة المصرية من أجل الفيلم»، وفقا لما نشر الثنائي عبر حساباتهما الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

ونشر الثنائي محمد رمضان وأورفاشي رواتيلا، العديد من الفيديوهات لهما معا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للترويج عن مشاركتهما معا بعمل جديد، حتى تم الإعلان بشكل مباشر عن فيلمهما الجديد.

معلومات عن أورفاشي رواتيلا

أورفاشي روتيلا، ممثلة هندية، شاركت في عدة أفلام هندية بدور ثانوي، وكانت أهم الأفلام التي شاركت بها، «Singh Saab The Great ،Sanam Re، Great Grand Masti ،Hate Story 4 ،Pagalpanti».

بداية رواتيلا في عالم بوليوود كانت بمشاركتها في فيلم «Singh Saab The Great»، في دور «موني»، مع النجم الهندي الشهير، ساني ديول، والنجمة أمريتا راو، والنجم براكاش راج، ومن ثم تقدمت بمسابقة ملكة جمال العالم في عام 2015، وحصلت على اللقب.

وتوالت مشاركات أورفاشي رواتيلا في عالم بوليوود، وشاركت في عام 2016 بفيلمين، هما «Sanam Re، Great Grand Masti»، وحققا نجاحا داخل عالم بوليوود، وأصبحت من الوجوه المعروفة بعالم السينما الهندية بشكل أكبر.

أورفاشي رواتيلا نجمة الكليبات الهندية

تمتلك أورفاشي رواتيلا قدرا من الجمال وخفة بالأداء الحركي، فتم ترشيحها للمشاركة بأكثر من فيديو كليب في أفلام بوليوود، أو كموديل بالكليبات الهندية، خاصة بعد أن شاركت بمقطع رقص مزيج بين الرقص الشرقي والهندي، على نغمات أغنية « Chikni Chameli»، لـ كاترينا كيف، في فيلم «Agneepath»، مع ريتك روشان.

ربما أرادت أورفاشي اتباع خطى ساني ليون، بالمشاركة بفيديو كليبات السينما الهندية، خاصة أنها تمتلك أداء حركيا مميزا، ومن أشهر النجمات التي امتازت بالظهور والمشاركة بأشهر كليبات بوليوود «المغربية نورا فتحي، ساني ليون»، لكن أداء أورفاشي يشبه ساني ليون، وتقدم نفس النهج والأداء الحركي لها.

أبرز أعمال أورفاشي رواتيلا

وقد شاركت أورفاشي في عام 2018، بـ فيلم «Hate Story 4»، وكانت آخر أعمالها في بوليوود في فيلم «Pagalpanti» عام 2019، في دور «كافيا»، بمشاركة الهندي الشهير جون أبرهام، ومع النجوم «كريتي كهربندا، إليانا دي كروز، بولكيت سامرات»، ويعد من أفلام الأكشن والإثارة الهندية، للمخرج أنيس بازمي.

حصدت أورفاشي منذ عدة أيام جائزة مهرجان «فير»، وهو أهم المهرجانات الهندية للسينما الهندية، ولكنها حصلت على جائزة أفضل أمرأة أناقة وجمالا بالهند، وشاركت مؤخرًا فيديو لها عبر «إنستجرام» لدعمها لـ الفريق الوطني للكريكيت بالهند.

وكانت آخر تصريحات أورفاشي بالصحافة الهندية، أنها تحب عائلتها وتعشق الجو العائلي، لذا قررت الاحتفال بالديوالي مع عائلتها، ومن المفترض أن تتم فعاليات الاحتفال بعيد الديوالي هذا الشهر، عبر ما نشرته وسائل الإعلام الهندية.