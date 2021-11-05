فرصة للتمثيل أمام محمد رمضان في مسلسله الجديد.. بتعرف تلعب كورة؟

يبحث كثير من الشباب من محبي التمثيل مع اقتراب الموسم الدرامي الرمضاني كل عام عن فرصة للمشاركة في أي من المسلسلات التي يتم تصويرها استعدادا لبثها على القنوات الفضائية المختلفة خلال شهر رمضان، ما جعل الشركة المنتجة لمسلسل الفنان محمد رمضان الجديد، والذي يحمل اسم «مشوار لحد هناك»، والمقرر إذاعته في رمضان 2022، عن حاجتهم لطفل يتراوح سنه من 8 إلى 11 عاما، شرط أن يكون لاعبا جيدا لكرة القدم، للمشاركة في مسلسل الفنان محمد رمضان الجديد.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الإعلان، والشروط المطلوبة للحصول على دور في مسلسل محمد رمضان الجديد، وكيفية الاشتراك به، وفقما أعلنته الشركة المنتجة للمسلسل على الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- ألا يقل سن الطفل المتقدم للدور عن 8 سنوات، وألا يزيد سنه عن 11 عاما.

- أن يكون لديه مهارات قوية في لعب كرة القدم.

- أن يكون الطفل لديه مهارة التمثيل الجيد.

طريقة التقديم

وحددت الشركة المنتجة طريقة وحيدة للتقديم لآداء الدور في مسلسل محمد رمضان الجديد، بإرسال عدد من البيانات الخاصة بالطفل على الميل casting2@mediahubmena.com، وجاءت تلك البيانات كالتالي:

- الاسم الخاص بالطفل المتقدم للدور.

- سن الطفل.

- رقم الموبايل الذي يتم التواصل عليه.

- صور حديثة للطفل.

- شو رييل أو مشاهد تمثيلية له.

- فيديو للطفل أثناء لعب كرة القدم.

ونوهت الشركة المنتجة لمسلسل محمد رمضان في إعلانها ذلك أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتقديم لآداء كاستينج المسلسل، ولا توجد أي طريقة أخرى، وذلك حفاظًا على المهنية وتكافؤ الفرص، مشيرة في إعلانها أن آخر موعد للتقديم يوم 11 نوفمبر الجاري لعام 2021.