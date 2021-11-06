كل ما تريد معرفته عن الموجة الرابعة والإصابات والوفيات ولقاحات كورونا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزيرة الصحة، أن العالم أجمع يشهد زيادات في إصابات فيروس كورونا، حيث تخطت الإصابات 247 مليون حالة عالميًا، و5 ملايين حالة وفاة، بالإضافة لتسجيل 480 ألف إصابة أمس، و7706 وفاة، مشيرًا إلى أن أمريكا وبريطانيا وروسيا وألمانيا وتركيا يتصدرون هذه الأعداد، مشددًا على أن العالم يشهد ارتفاعات في أعداد الإصابات، موضحا أن الارتفاع لدينا طفيف.

الموجة الرابعة أقل في الإصابات والوفيات من الموجات الماضية

وأوضح «عبدالغفار»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن معدلات التطعيم يجب أن تزيد، مؤكدًا أن التطعيم هو السبيل الوحيد للوقاية بجانب الاجراءات الاحترازية، مؤكدًا أننا نمر حاليًا بالموجة الرابعة، مشددًا على أن الموجات الثلاثة الأولى شهدت وفيات وإصابات أعلى من الموجة الرابعة.

التوصل لدوائين جديدين لوقف تكاثر فيروس كورونا

وأكد «عبدالغفار»، أن التسريع في وتيرة التطعيم سيقلل من الأعداد في الموجة الرابعة، متوقعًا حدوث تسطيح للإصابات في شهري نوفمبر وديسمبر، لافتًا لوجود دوائين حاليًا لعلاج فيروس كورونا منهم دواء شركة فايزر ودواء شركة ميرك، وأنهما أول دوائين تم تصنيعهما لوقف تكاثر الفيروس معتبرًا أنهم طفرة كبيرة، مشيرًا إلى أن المفاوضات لشراء الدوائين تمت بالفعل بين هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة المصرية مع الشركات المصنعة لتدخل في برتوكول العلاج.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن الأدوية الجديدة تقلل نسبة الوفيات وتقلل نسبة الوصول للمستشفيات بنسبة أكثر من 98% مشددًا على أن مصر اشتركت في دراسات كثيرة مع العالم، وأنها معنية بتوفير هذه الأدوية للشعب المصري.

تفاصيل اللقاحات الموجودة في مصر

ولفت القائم بأعمال وزيرة الصحة، إلى أن 100% من اللقاحات التي أجازها العالم متوفرة في مصر، مشيدًا باستثمار أموال ضخمة من الميزانية لتوفير اللقاحات، لافتًا إلى أن مصر حصلت على 45 مليون جرعة لقاح تامة الصنع «بتيجي لنا جاهزة ولدينا 27.5 مليون جرعة من إنتاج مصانع فاكسيرا بالتعاون مع شركة ساينوفاك»، مشيرًا أن الاجمالي 72 مليون و604 آلاف جرعة موجودة، واستهلكنا منهم 39 مليون جرعة ونمتلك 33 مليونا و637 ألف جرعة، ومن المتوقع استقبال 26 مليون جرعة جديدة مع نهاية شهر نوفمبر ليصل إجمالي لقاح كورونا المتوفر خلال نهاية نوفمبر لـ60 مليون جرعة، منهم 8 ملايين جرعة لشركة فايزر وسيصل 2 مليون أخرى قريبًا.

عدد من حصلوا على اللقاح في مصر

وأشار إلى أننا لدينا 25 مليون مواطن حصلوا على جرعة واحدة و12 مليون مواطن، حصلوا على جرعتين، لافتًا إلى أنه تم استخدام 38 مليون جرعة وأن معدل التطعيم اليومي يصل لـ500 ألف إنسان يوميًا، منهم 210 ألف جرعة أولى، و290 ألف جرعة ثانية.

وناشد «عبدالغفار»، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتعاون مع الوزارة دعوة المواطنين للحصول على اللقاح للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.