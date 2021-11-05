«الصحة» توجه رسالة عاجلة لمصابي كورونا أثناء العزل المنزلي

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» منشورا للمواطنين المصابين بفيروس كورونا خلال فترة العزل المنزلي، وذلك لتقليل المضاعفات الناتجة عند فترة العزل، وفي إطار حرص الوزارة على متابعة كل المواطنين المصابين سواء كان في مستشفيات العزل أو العزل المنزلي، وتوجيه العديد من النصائح التي تساعدهم على تجنب مضاعفات سلبية ناتجة من الإصابة.

نصائح وزارة الصحة للأشخاص المصابين بكورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن عدة نصائح يجب على المواطنين المصابين خلال فترة العزل الالتزام بها مع مراعاة التواصل مع الطبيب المختص من أجل تحسين الحالة الصحية لبعض الأشخاص خلال فترة العزل المنزلي، وتتمثل هذه النصائح في شرب المياه بكثرة للمصاب بفيروس كورونا خلال فترة العزل المنزلي.

شرب المياه يوميا بمعدل 8 إلى 10 أكواب للشخص المصاب بفيروس كورونا

وأكدت الوزارة على أهمية تناول كل يوم شرب 8 إلى 10 أكواب من المياه للحفاظ على درجة الحرارة الجسم، يساعد على مقاومة الأمراض، يساعد على حيوية الجسم، الحفاظ على الصحة العامة للمصاب، لافتة أن الماء هو الخيار الأفضل لكن يمكن شرب عصائر الفواكه الطبيعية دون سكر أو استبدال السكر بعسل النحل بكميات قليلة.

الصحة تسعى لتصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة للمواطنين ومتابعة حالات العزل

وتسعى وزارة الصحة لتقديم كل النصائح والإرشادات المختلفة لكل المواطنين خلال فترة الإصابة بفيروس كورونا بجانب زيادة الوعي الصحي للمواطنين وتعريفهم نحو كل الأمراض المنتشرة وطرق الشفاء من الإصابة، بالإضافة إلى تصحيح بعض المفاهيم الصحية الخاطئة، وذلك ضمن خطة الوزارة الصحة توجيها لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا.