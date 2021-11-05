«الصحة» تعلن مقرات ومراكز تلقي لقاح كورونا في الأقصر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا، داخل عدد من المراكز بالمحافظة، عقب زيادتها تسهيلا على المواطنين لتلقي لقاح الفيروس.

واعتمدت المديرية عددًا من الأماكن للحصول على اللقاح في إدارة بندر الأقصر وهي «الحميات، مكتبة الصحة، نادي المدينة المنورة، الكرنك»، جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مقرات تلقي اللقاح بالطود وإسنا

وأضافت المديرية عبر صفحتها على «فيس بوك»، جرى اعتماد عدد من الأماكن بإدارة الطود لتضم «الإدارات الصحية بالطود، وحدة الندافين، نزل الشباب، مستشفى العديسات»، بخصوص إدارة البياضية شرق محافظة الأقصر فجرى اختيار «مركز شباب البياضية، وحدة المطاعية» لتلقي لقاح فيروس كورونا من المواطنين والأهالي.

كما اختارت مديرية الشئون الصحية بإدارة إسنا «مكتب صحة إسنا، الكومير، الكيمان، ومستشفى إسنا التخصصي»؛ لتلقي اللقاح جنوب محافظة الأقصر، فيما اعتمدت عددا من المراكز بمركز أرمنت لتكون مقرًا لتلقي اللقاح وهي «حميات آمنت، الرزيقات بحري، مستشفى حورس، مركز الشباب المسيحي».

أماكن تلقي اللقاح بـالقرنة والزينية

وفي إدارة الزينية شمال الأقصر، جرى اعتماد هذه الأماكن «مركز المسافرين الزينية قبلي، مركز شباب الزينية بحري، وحدة العشي الصحية»، وعن إدارة القرنة غرب محافظة الأقصر، فجرى اختيار «وحدة آل عثمان، وحدة الشيخ عامر، مركز شباب البعيرات، مركز طب الأسرة بالقرية، مستشفى القرنة المركزي، الضبعية مركز العلاج الطبيعي التابع لمركز القرنة»، لتكون مقرًا لتلقي لقاح فيروس كورونا.