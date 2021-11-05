وزارة الصحة والسكان تعلن خطوات تسجيل لقاح كورونا للمدرسين

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل تسجيل لقاح كورونا للمدرسين، مشددة على جميع المعلمين بضرورة التسجيل للحصول على اللقاح، لضمان انتظام سير العملية التعليمية والحفاظ على سلامة الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدة أنها حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتة إلى أنها كثفت من متابعتها لتطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا في المدارس.

وزارة الصحة والسكان تعلن عن خطوات تسجيل لقاح كورونا للمدرسين

- يقوم المعلم بالدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا الذي خصصته وزارة الصحة والسكان.

- اختيار الفئة المستهدفة.

- يتم اختيار خانة العاملين في التربية والتعليم.

- يقوم المعلم بادخال جميع البيانات المطلوبة والتي تتضمن الاسم الرباعي والرقم القومي والهاتف المحمول.

- تُرسل بعد ذلك وزارة الصحة والسكان رقم للتحقق الذي يتكون من أربع أرقام على الموبايل ويجب إدخاله بشكل صحيح.

- يقوم المعلم باستكمال باقي البيانات والتي تتضمن تحميل صورة شخصية والموافقة على شروط تلقي اللقاح.

- يقوم باختيار مكان التطعيم والمحافظة التي يتبعها الراغب في تلقى اللقاح.

- تقوم وزارة الصحة والسكان خلال 72 ساعة بإرسال رسالة تفيد بمكان وموعد التطعيم.

الحصول لقاح كورونا للمدرسين شرط لدخول المدرسة

وفي سياق متصل، أكدت مديريات التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لتسجيل لقاح كورونا للمدرسين، وتوفير اللقاح لجميع المعلمين مع الالتزام بشروط الحصول عليه، موضحة أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة منع أي معلم من الدخول دون حصوله على لقاح كورونا.

وأضافت مصادر في المديريات في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه تم تطعيم غالبية المدرسين بلقاح كورونا، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للحفاظ على سير العملية التعليمية، لافتة إلى أن العام الدراسي يسير بصورة منتظمة دون أي معوقات ووسط إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا.