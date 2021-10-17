ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا»بـ كوريا الجنوبية إلى أكثر من 34 ألف حالة

أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها» في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن البلاد أبلغت عن 1420 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و16 وفاة، ليترفع إجمالي الإصابات إلى 342396 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 2660 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى 21627476 حالة

وفي البرازيل، سجلت السلطات الصحية، أمس السبت، 11250 إصابة بـ «كورونا» و483 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 21627476 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى602669 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت تسجيل 5203 إصابة بـ «كورونا» و313 حالة وفاة، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى 3755063 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 284321 حالة.

وفي سياق آخر، أعرب خبراء عن شعورهم بالقلق من أنه قد يكون من الصعب تحقيق الموافقة على إعطاء اللقاحات للأطفال مع اقتراب ترخيص لقاحات الفيروس للأطفال الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية..

وأشارت مؤسسة «كايسر فاميلي» الأمريكية، إلى أن ثلث الآباء فقط في البلاد، أظهروا استعدادهم لقبول تلقيح أطفالهم فور توفر اللقاح لفئتهم العمرية، فيما قال خبير الأوبئة المعدية، مدير معهد ييل للصحة العالمية، الدكتور سعد عمر، إن الحصول على موافقة تلقيح الناس من جميع الأعمار هو جزء مهم من إنهاء «كورونا»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وكانت «الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال»، قالت في وقت سابق، في تقرير، إن إجمالي حالات الإصابة بـ الفيروس بين الأطفال في الولايات المتحدة، تجاوز 6 ملايين.