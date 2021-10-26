إلهام شاهين لهاني رمزي في عيد ميلاده: «أنت منبع البهجة والسعادة»

يحل اليوم ، عيد ميلاد «نمس بوند» السينما المصرية، السيد أبو العربي، صاحب أشهر جوازة في مصر، نجم الكوميديا الفنان هاني رمزي.

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد هاني رمزي

وحرصت الفنانة إلهام شاهين، على تقديم التهنئة للفنان هاني رمزي بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشرت على صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة له معلقة عليها: «كل سنة وأنت طيب يا هانى يا فنان يا جميل يا منبع البهجة والسعادة، ربنا يسعد قلبك ويزيدك نجاح».

ولد هاني رمزي في الإسكندرية، ثم انتقل إلى محافظة المنيا «بني مزار» في فترة الدارسة، ثم درس في كلية التجارة جامعة القاهرة، انضم بعد ذلك إلى معهد الفنون المسرحية.

البداية الفنية لهاني رمزي

كانت بداية هاني رمزي الفنية مع وحيد سيف في مسرحية «أنا عايزة مليونير»، تأليف يسري الإيباري، ثم بعدها شارك مع محمد صبحي في مسرحيتي «تخاريف» و«وجهة نظر»، كما شارك في عدد من الأدوار، ثم قام ببطولة مجموعة من الأفلام الكوميدية الشهيرة.

أبرز أعمال هاني رمزي

قدم «رمزي»، خلال مسيرته الفنية مجموعة من الأعمال، كانت أهمها أفلام «غبي منه فيه» مع الفنان حسن حسني، «محامي خلع» مع الفنانة داليا البحيري، «صعيدي في الجامعة الأمريكية» مع الفنان محمد هنيدي والفنان أحمد السقا، وفيلم «جواز بقرار جمهوري» مع الفنانة حنان ترك، وفيلم «أسد وأربع قطط».

هاني رمزي يشارك في عدد من المسلسلات الإذاعية

وخاض هاني رمزي تجربة المسلسلات الإذاعية، حيث قدم مسلسل «عيلة البرنس»، ومسلسل «لما بابا ينام»، ومسلسل «ولاد النوني»، ومسلسل «مبروك جالك قلق»، ومسلسل «ميمي عربيات»، ومسلسل «قمر في سكة صفر».