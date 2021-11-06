مقتل وإصابة 6 تونسيين نتيجة حادث بميناء الزاوية النفطي في ليبيا

قالت هيئة الموانئ والنقل البحري الليبية، أمس الجمعة، إن 6 تونسيين سقطوا بين قتيل ومصاب في حادث بميناء الزاوية النفطي، مضيفة في بيان، إن حادثا مؤلما وقع عند فصل خزان من نقطة ربط بحقل البوري البحري، أدى إلى وقوع وفيات وإصابات لـ6 أشخاص جميعهم تونسيون، مشيرة إلى أن السلطات كلفت لجنة للتحقيق في الحادث.

وأشارت الهيئة الليبية، عبر صحفتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى وجود مفقودين جراء الحادث، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق آخر، عادت حركة السيارات إلى طبيعتها على الطريق الساحلي الرابط بين شرقي ليبيا وغربها، بعدما ظلت معطلة مدة 5 أيام، على خلفية انتشار ميليشيات من مدينة مصراتة غرب البلاد، خلال الأيام الماضية.

وقالت مصادر لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن الميليشيات انسحبت من بوابة بوقرين، حيث ظلت منتشرة هناك طوال الأيام الماضية، مما أعاق حركة الشاحنات والسيارات، موضحة أن الانسحاب جاء بعد ضغط مارسته دول غربية، هددت بفرض عقوبات على الميليشيات.

بدوره، التقى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، أمس الجمعة، في أوغندا بـ نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، وبحث الجانبان، خلال اللقاء العديد من الملفات في مقدمتها دعم جهود إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في موعدها المحدد، وملف المصالحة الوطنية، وأوضاع الاستثمارات الليبية في أوغندا. اللافي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

إنقاذ 81 مهاجرا قبالة الساحل الغربي الليبي

من جانبه، أنقذ حرس الحدود البحري الليبي، أمس الجمعة، 81 مهاجراً، قبالة الساحل الغربي للبلاد، وقالت القوات الليبية، في بيان، إن المهاجرين من جنسيات مختلفة، ونُقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية، ومن ثم تسليمهم إلى إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكشف تقرير أوروبي عن عدة انتهاكات بحق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، تمارسها على وجه الخصوص الميليشيات التي تسيطر على معسكرات احتجاز اللاجئين في طرابلس.

وقالت صحيفة «دير شبيجل» الألمانية، في تقرير، إن مهاجرة من مالي، استطاعت الوصول إلى أوروبا، تعرضت لـ الاغتصاب هي وعشرات الفتيات على يد حراس المعسكرات.

وقالت المهاجرة، إنها كانت محتجزة مع 170 امرأة في مكان رديء التهوية وبلا فراش نظيف، أما الطعام فيُقدم مرة يوميا مع عبوات عصير يضع فيها أفراد الميليشيات أدوية لإخضاع النساء للاغتصاب دون مقاومة، مشيرة إلى أن نساء من المحتجزات أنجبن أطفالا نتيجة الاغتصاب.