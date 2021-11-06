تفاصيل مسرحية «اللمبي في الجاهلية».. تُعرض بموسم الرياض بأسعار تبدأ بـ200 ريال

كشفت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن البوستر الرسمي للعرض المسرحي «اللمبي في الجاهلية» بطولة الفنان محمد سعد، التي يقدمها ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، خلال شهر نوفمبر الجاري على مسرح «بكر الشدي» في البوليفارد، وذلك في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

تفاصيل العرض المسرحي «اللمبي في الجاهلية»

وتدور أحداث المسرحية في إطار من الكوميديا حول «اللمبي»، الذي يصارع من أجل الزواج من الأميرة «كروانة»، وأمام رفضها له لم يجد حلا سوى السحر ليلجأ له، وهو ما يقلب حياته رأسًا على عقب.

ويشارك في البطولة أمام الفنان محمد سعد، عدد من الفنانين من بينهم مي سليم، ويزو، سامي مغاوري، مراد مكرم وطاهر أبو ليلة، تأليف ورشة «بلاك هورس» وإخراج تامر كرم.

أسعار تذاكر «اللمبي في الجاهلية»

وتأتي أسعار تذاكر العرض المسرحي «اللمبي في الجاهلية»، في 5 فئات تبدأ بـ 200 ريال سعودي، وتتدرج لـ 350، 450 أما تذاكر الـ «VIP»، تأتي في فئتين 550 و1200 ريال سعودي، وهو ما يتراوح ما بين 2200 و4800 جنيه مصري.

ويبدأ العرض من الأربعاء 10 نوفمبر وحتى الأحد 14 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ولم تكن تلك المسرحية الأولى التي يتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، إذ قدم الفنان محمد هنيدي عرض مسرحي بعنوان «سلام مربع» من إخراج خالد جلال، على مدار 5 أيام في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يقدم الفنان مصطفى خاطر مسرحية آخرى بعنوان «عائلة تس»، ويشاركه في بطولتها مجموعة من النجوم الشباب من بينهم شيماء سيف، محمد سلام، أوس أوس، بيومي فؤاد وسليمان عيد.