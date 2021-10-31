مي سليم بطلة مسرحية «اللمبي في الجاهلية» أمام محمد سعد

انضمت النجمة مي سليم إلى أسرة مسرحية «اللمبي في الجاهلية»، لتقدم دور البطولة النسائية أمام النجم محمد سعد، والمقرر عرضها في السعودية خلال الأيام المقبلة.

وقالت مي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة بانضمامها للمسرحية، وبتعاونها مجددا مع محمد سعد، خاصة بعد نجاحهما معا في فيلم «محمد حسين» قبل عامين، مضيفة أن الأخير يعد واحدا من أهم نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، لما يتميز به من أداء تلقائي وحس كوميدي عالي، بحسب قولها.

مي سليم: متحمسة لمقابلة الجمهور السعودي

وأوضحت مي، أنها تجري بروفات يومية على أحد المسارح استعدادا للسفر إلى السعودية، الأربعاء المقبل، لبدء العروض بدء من الجمعة وعلى مدار 5 أيام كاملة، لافتة إلى أنها متحمسة لمقابلة الجمهور السعودي بشكل خاص، والعربي بشكل عام.

ويشارك في بطولة المسرحية سامي مغاوري، ويزو، طاهر أبو ليلة، حسن عبد الفتاح، منير مكرم، من إخراج تامر كرم.

آخر أعمال مي سليم في السينما

يذكر أن آخر أعمال مي سليم، كان مشاركتها في بطولة فيلم «200 جنيه»، المطروح حاليا بدور العرض السينمائي، إذ جسدت شخصية «إخلاص» التي حازت علي إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، وشاركها البطولة كل من أحمد السقا، ليلى علوي، خالد الصاوي، غادة عادل، صابرين، أحمد رزق، أحمد آدم، إسعاد يونس، أحمد السعدني، محمود حافظ، هاني رمزي، ملك قورة، وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.