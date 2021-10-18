السبكي يعلن التعاقد مع محمد سعد على فيلم جديد: سيكون مفاجأة للجمهور

أعلن المُنتج أحمد السبكي، عن تعاقده مع الفنان محمد سعد، لبطولة فيلم جديد، وذلك بعد غيابه عن السينما قرابة عامين، منذ آخر أعماله الفنية فيلم «الكنز 2»، والذي عُرض عام 2019، ليغيب بعدها عن دور العرض منذ ذلك الحين.

فيلم كوميدي سيكون مفاجأة للجمهور

ونشر أحمد السبكي، صورة تجمعه مع الفنان محمد سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مُعلقًا عليها بقوله، إنّ: «شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع.. المنتج أحمد السبكي، والمنتج كريم السبكي يتعاقدان مع النجم الكبير محمد سعد على بطولة فيلم كوميدي سيكون مفاجأة للجمهور».

تستعد الشركة لإبهار جمهور محمد سعد

وأكد أحمد السبكي، رصد ميزانية كبيرة للعمل لخروج فيلم محمد سعد، بأفضل صورة، حيث تستعد الشركة لإبهار الجمهور الكبير الذي يتشوق لعودة النجم محمد سعد إلى شباك التذاكر، لا سيما أنه يعد من النجوم الكبيرة التي حققت نجاحًا ضخمًا ومتتاليا على مدار مشواره الفني في الشركة.

انطلاق التصوير قريبًا

وأوضح أنه يُجرى الآن العمل على الانتهاء من السيناريو بشكل نهائي وترشيح بقية الأدوار استعدادًا لبدء التصوير وسيجرى الإعلان عن مخرج العمل وكافة التفاصيل الأخرى قريباً.

محمد سعد يواجه شائعة وفاته: حسبي الله ونعم الوكيل

وكان محمد سعد، الذي اشتهر بشخصية اللمبي، قد تصدر محرك البحث جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أسابيعٍ قليلة، حيث خرجت شائعة تُفيد بوفاته، ما اضطر للخروج على الفور لنفي ذلك الخبر بعدما أصيب مُحبيه بحالة حزن وصدمة، حيث قال في تصريحات لـ«الوطن» آنذاك: «اللي عمل كدة حد مش كويس، لأن الشائعات دي بتقلق الأهل والأقارب والصحاب، وحسبي الله ونعم الوكيل في مروجي الشائعات».