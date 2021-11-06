 الجامعات: البدء في امتحانات الميدتيرم وفقاً لجداول الكليات

تنتظم الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة للأسبوع الخامس على التوالي بمختلف الكليات للعام الدراسي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكشف عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن الاستعداد لانطلاق امتحانات الميدتيرم للعام الدراسي الجاري بدءاً من الأسبوع الخامس لانتظام الدراسة بالكليات المختلفة، وذلك وفقاً للجداول المعلنة من قبل الكليات و الأقسام التعليمية المختلفة، مؤكدين أنه جرى التشديد على ضرورة الالتزام بكل الممواعيد المعلنة من قبل الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

انطلاق امتحانات الميدتيرم خلال الأسبوع الخامس من العام الدراسي الجديد

وقال الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أنَّ الكليات تبدأ في تطبيق امتحانات الميديترم لمختلف الأقسام العلمية بدءاً من الأسبوع الخامس للعام الدراسي، موضحاً أن الكليات العلمية والأدبية هي المنوطة بتحديد الجداول الخاصة بها من قبل الأقسام لمستوى الفرق، مؤكّداً أنَّه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنَّ منتصف الأسبوع المقبل ستبدأ الجامعة في تطبيق قرار مجلس الأعلى للجامعات بشأن منع دخول الأشخاص الغير مطعمين للحصول على اللقاح .

رؤساء الجامعات: امتحانات الميدتيرم في موعيدها المحددة

وأكّد رئيس جامعة المنيا، أنَّ امتحانات الميدتيرم ستكون في مواعيدها ولا تأجيل لها أو دمج مع امتحانات نهاية العام الدراسي مع التأكيد على ضرورة تحقيق التباعد الإجتماعي بين الطلاب والتشديد على ضرورة حصول الجميع على لقاح كورونا.

وقال «صالح»، إنَّ الجامعة استعدت بمختلف الكليات لتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، خلال امتحانات الميدتيرم، مؤكّداً أنَّها في مواعيدها المحددة طبقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووفقاً للجداول التي تمّ إعلانها من قبل الكليات، موضحاً أنَّ الامتحانات ستبدا خلال الأسبوع الجراي والمقبل بالكليات وفقاً لجدول كل كلية، منوهاً إلى أنَّها جزء أساسي من العملية التعليمية بالجامعات.