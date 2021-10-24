«الأعلى للجامعات» يناقش اليوم استعدادات امتحانات الميدتيرم

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعه الدوري في جامعة عين شمس، اليوم، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشون الجامعات والبحث العلمي، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالعملية التعليمية في الجامعات، وانتظام الدراسة بالكليات المختلفة في تطبيق الخطط الموضوعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19».

الأعلى للجامعات يناقش آليات تنفيذ خطة التطعيمات ضد فيروس كورونا

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في اجتماعه اليوم، عددا من الموضوعات الهامة، أبرزها مدى تنفيذ خطة المجلس الأعلى بشان تطعيمات فيروس كورونا، وكذلك مدى انتظام العملية التعليمية بالكليات المختلفة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بجانب مناقشة مدى جاهزية الجامعات لأي سيناريوهات تتعلق بالمرض، والتأكيد على انتظام الدراسة في مواعيدها المقررة، وكذلك انتظام مواعيد امتحانات الميدتيرم المقرر أن تنطلق بدءاً من 15 نوفمبر المقبل حضورياً، وفقاً للجداول التي يتم الاتفاق عليها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

الأعلى للجامعات: 15 نوفمبر بدء امتحانات الميدتيرم وفقاً لجداول كل كلية

وأكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن امتحانات الميدتيرم في موعدها، وستكون حضورياً بمختلف الكليات وفقاً للجداول المعلنة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، بجانب التشديد على ضرورة حصول جميع الطلاب على لقاح كورونا، قبل انطلاق أعمال امتحانات الميدتيرم، والتشديد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بعدم دخول الطلاب إلى الحرم الجامعي بعد يوم 15 نوفمبر، دون أن يكونوا مطعمين بلقاح كورونا أو تقديم ما يثبت موانع عدم الحصول على اللقاح.