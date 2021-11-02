نائب محافظ القاهرة تتدخل لإنهاء أزمة مرصد حلوان

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، العمل على تذليل جميع العقبات التي تحول دون تمكين منتفعي أرض مرصد حلوان وهى عبارة عن 7 جمعيات من استغلالهم للأرض التي يمتلكونها والبناء عليها، وتعهدت نائب المحافظ بحل أزمة أرض مرصد حلوان وذلك خلال لقاء مع الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان والدكتورعبدالنعيم حامد عضو مجلس النواب وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات المتضررة في أرض المرصد لمناقشة وعرض المقترح المعروض لإنهاء سبب تأخر التراخيص وتوصيل المرافق لاستغلال الأراضي لصالح المواطنين المنتفعين بهذه الأرض حتى يتمكنوا من البناء عليها.

تحمل قيمة مقايسة مياه الشرب مناصفة

وأشارت نائب محافظ القاهرة أنه تم الاتفاق على حل جذري لإدخال مرفق المياه لمتضرري أرض المرصد بحيث يتم تقسيم قيمة مقايسة إدخال المياه لأرض المرصد مناصفة بين المحافظة والمنتفعين بنسبة 50% لكل طرف من المحافظة والجمعيات على أن يلتزم كل طرف بسداد مساهمة بنسبة 50% من قيمة المقايسة بحيث تكون نسبة الجمعيات 50% والنصف الآخر على المحافظة بنسبة 50% و يتم السداد على دفعتين الأولى فى بداية الأعمال والدفعة الثانية عند استكمال الأعمال.

حل جذري لمشكلة أرض المرصد

وأوضحت نائب محافظ القاهرة في بيان صحفي، أنه سوف يتم العرض على محافظ القاهرة للموافقة على البروتوكول والحصول على الصلاحيات اللازمة من المحافظة لامكانية تركيب العدادات الإنشائية لكل منتفع والبدء في التنفيذ في أقرب وقت ممكن، مؤكدة بذل جهود مضنية للوصول إلى حل جذري لهذا الملف الشائك، حيث تفقدت أرض مرصد حلوان مؤخرا لمتابعة ومشاهدة الموقع ومعاينة جميع المشكلات على الطبيعة حتى تتمكن من دراستها ووضع الحلول المناسبة لها،مشيرة إلى عقد لقاء دورى لمتابعة اخر المستجدات وتذليل اى عقبات.