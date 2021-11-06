مصرع طفل صدمه جرار زراعي في قرية بالغربية

شهدت قرية قليب ابيار، التابعة لمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، مصرع طفل في العقد الأول من عمره، أسفل عجلات جرار زراعي، وذلك أثناء لهوه في أحد شوارع القرية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفاة الطفل بعد إصابته بكدمات وجروح

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام، بوصول الطفل «كمال. ا»، في الصف الرابع الابتدائي، ومقيم قرية قليب ابيار، التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الزيات، جثة هامدة إلى المستشفى وبه كدمات وجروح.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطفل كان يلعب في أحد شوارع القرية بدراجته، وتصادف ذلك مرور جرار زراعي صدمه وسقط أسفل عجلاته، ما أسفر عن إصابته بعدة كسور وجروح، ووفاته.

وحُرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على جثة الطفل في مشرحة المستشفى، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان الحادث.

قطار يصدم شاب بالمحلة

ولقي شاب مجهول الهوية، مصرعه دهسا، اليوم الجمعة، أسفل عجلات القطار بمحطة سكة حديد، أمام البوابة الأولى بمدينة المحلة الكبري.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبورة شريط السكة الحديد أمام البوابه الأولى بمدينة المحلة الكبري، وتبين من خلال معاينة الجثة أن الشاب مجهول الهوية وفى الثلاثينات من عمره ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بنزيف داخلى دون وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق وقررت التصريح بدفن الجثة.