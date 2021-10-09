ابن يبحث عن أبيه والشرطة تجده جثة هامدة.. «اتقتل بشاكوش»

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص، على يد اثنين، أحدهما له معلومات جنائية، بسبب الخلاف على شراء قطعة أرض في مطروح.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقى قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم وبها إصابات بالرأس، وعُثر بالقرب منها على شريط قماش وسكين ولا توجد ثمة متعلقات شخصية، وفي وقتٍ لاحق حضر للقسم «عامل، مقيم بدائرة القسم» وأبلغ عن اختفاء والده وأدلى بمواصفات تُشبه مواصفات الجثة المعثور عليها.

وبعرض الجثة على الـمُبلغ تعرف عليها وقرر أنها لوالده وأضاف بتغيبه منذ عدة أيام وفقد هاتفه المحمول.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمطروح، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية.

ضبط أحد المتهمين

أمكن ضبط أحد المتهمين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الهارب، لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه على شراء قطعة أرض فقام باستدراجه لمسكنه، وحدثت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب، باستخدام «شاكوش» فأودى بحياته، وعقب ذلك اتصل بالمتهم الهارب لمساعدته في نقل الجثة باستخدام «تروسيكل» بدون لوحات معدنية.

وقاما المتهمان بتوثيق الجثة بالشريط القماش المعثور عليه ووضعها بمركبة «التروسيكل»، وإلقائها بمحل العثور واستخدام السكين في قطع الشريط المشار إليه وتخلصا من الهاتف بإلقائه بالطريق العام.

تحرر محضر بالواقعة، وتم عرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات.