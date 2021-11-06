طرح الوحدات الصناعية للشباب بمنطقة «هو» في قنا خلال أيام

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه خلال أيام سيتم طرح الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المُقام بمنطقة «هوّ» الصناعية بمدينة نجع حمادي للشباب.

جاء ذلك خلال تفقده لوحدات المجمع الصناعية للاطمئنان على انتهاء كل المرافق والتشطيبات النهائية بها، بحضور المهندس خالد عبدالمبدي المدير التنفيذي لمشروع المجمع الصناعي، ومسؤولي ملف التنمية الصناعية والاستثمار بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

13 مجمعا صناعيا

وأوضح محافظ قنا، أن المجمع واحد من ضمن 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية، والتي وجه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة.

المجمع يوفر 15 ألف فرصة عمل

وأضاف «الداودي»، أن هذا المجمع يعد أكبر المجمعات علي مستوى الجمهورية، حيث يقع على مساحة 74 فدانا، ويضم 28 هنجرا، تضم بدورها 420 وحدة صناعية، منها 322 وحدة بمساحة 216 م2، و86 وحدة بمساحة 432 م2، و12 وحدة بمساحة 540 م2، تشمل عدة قطاعات صناعية (غذائي - هندسي – صناعات كيماوية بسيطة - مواد بناء)، بتكلفة مالية تصل إلى مليار و350 مليون جنيه، ويوفر حوالي 15 ألف فرصة عمل للشباب ما بين مباشرة وغير مباشرة.

وذكر أن هذا المجمع أضافة للاقتصاد القومي المصري، وفرصة ذهبية للشباب لبدء مشروعاتهم الإنتاجية، فضلا عن أنه يقدم حلولا تنموية تسهم في توجيه استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق المنتج المحلي.

وأكد محافظ قنا، أن مجمع الصناعات الجديد أمر يدعو إلى الفخر كونه يعد نقلة صناعية للمحافظة، بما يحتويه من صناعات متوافقة بيئيا مع الاشتراطات التي حددتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويتمتع بكافة التيسيرات والخدمات المتكاملة من بنية تحتية وشبكات حماية مدنية وطرق وإنارة ومرافق ومعارض تسويق للمنتجات، ومن ثم يعد نموذجا مشرفا لتوفير كافة مقومات الاستثمار الناجح لرواد الأعمال.