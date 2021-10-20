محافظ قنا يكرم صاحب تريند «الطفاية دي» لمشاركته الفعالة في معرض تراثنا

كرًّم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الشاب «أيوب القاضي»، صاحب تريند «الطفاية دي»، لمشاركته الفعالة في معرض تراثنا 2021 للحرف اليدوية الذي أقيم خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

قام محافظ قنا بتسليمه شهادة تقدير، مثنيا على طموح الشاب وحرصه على تنمية حرفته اليدوية، وتشجيع الشباب على العمل والإنتاج، حيث أنه مثالا يُحتذى به لشباب المحافظة في تبني فكر ريادة الأعمال، وتشجيع المنتج المحلي، مؤكدا أن المحافظة على استعداد لتقديم كل الدعم له للتوسع في إنتاج التحف والإكسسوارات.

أيوب القاضي يلقي قصيدة شعرية في حب الوطن

ومن جانبه، ألقى أيوب القاضي خلال مراسم التكريم قصيدة شعريه في حب الوطن أبرز خلالها جهود القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة علىي أرض مصر، كما قدًّم الشكر لمحافظ قنا، والقيادات التنفيذية على ما يبذلونه من جهود حثيثة لدعم الشباب، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم سواء من خلال المشروعات الصناعية والتنموية أو من خلال قروض التمويل الميّسرة، مطالبًا الشباب بالسعي والعمل والإنتاج للمساهمة في بناء الوطن، مؤكدا أن الدولة وجميع قياداتها وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نجحوا في إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات .

وكان أيوب القاضي، البائع الشهير، ابن قرية البحثية في نجع حمادي، تلقي الدعم من الحكومة ودعم مشروع، كما سمحت له بالمشاركة في معرض تراثنا بالقاهرة.