أخبار محافظة قنا.. مصرع وإصابة 16مواطناً وكلب يعقر 6 أطفال

عدة أحداث شهدتها محافظة قنا، اليوم السبت، منها وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة جميع ركابها بإصابات بالغة، فضلاً عن مصرع طالبين في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل كانا يستقلانه، فيما كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، المتميزين والفائزين بجائزة الحكومة للتميز، كما تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة 25 حالة تعديات في 3 مراكز بالمحافظة، بينما هاجم كلب مسعور عدداً من الأطفال أثناء تواجدهم في الشارع وعقر 6 منهم، وتمكن الأهالي من اللحاق بالحيوان المفترس وقتله.

محافظة قنا.. إصابة 14مواطن في سقوط ميكروباص في الزراعات

شهد طريق مصر أسوان الزراعي اليوم السبت، بجوار قرية «الشيخ عيسى»، التابعة لمركز قنا شمال المحافظة، انحراف سيارة ميكروباص محملة بالركاب قادمين من قرية أبودياب عن الطريق وسقطت في الزراعات بسبب اختلال عجلة القيادة من سائقها بحسب تقرير المرور.

وأسفر الحادث عن إصابة 14 مواطن من أبناء القرية، جرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى قنا العام مصابين بكسور وارتجاج في المخ وجروح قطعية.

الفرح تحول لمأتم.. مصرع طالبين قبل فرح شقيقة أحدهما بيوم في قنا

حالة من الحزن الشدي لدي أسرتين بقرية البراهمة التابعة لمركز فقط جنوب محافظة قنا، على خلفية وفاة أبنيهما طالبين في حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل كانا يستقلانه على طريق مصر أسوان الزراعي أمام قرية أبنود.

وتبين بحسب مصدر أمني والأهالي، أن الطالبين كانا عائدين من مدينة قنا بعدما اشتريا بدلة لأحدهما لحضور حفل زفاف شقيقة أحدهما ولكن القدر كان سابق بوقوع الحادث وسقوطهما قتلى.

محافظ قنا يهنأ وحدة "نقادة" لفوزها بجائزة المؤسسة الحكومية

هنأ اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا التهنئة للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، لفوز المركز بجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة ضمن جوائز التميز الحكومي، ذلك خلال الحفل الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن جائزة التمييز الحكومي عن عام 2020 حصل عليها مركز "نقادة" خلال فترة تولي المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة رئاسة المركز .

أخبار محافظة قنا.. إزالة 25 حالة تعدي في مراكز قنا ونجع حمادي وأبوتشت

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمدن قنا وأبوتشت ونجع حمادي واصلت حملاتها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة ١٨ وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتم إزالة ٢٥ حالة تعدى على أملاك الري ومباني وأراضي أملاك الدولة.

أخبار محافظة قنا ..كلب يعقر 6 أطفال في فرشوط

وأصيب 6 أطفال في مدينة فرشوط، بجروح نافذة بعدما هاجمهم كلب مسعور في مدينة فرشوط، مساء اليوم السبت، ونقلوا جميعا إلى مستشفى فرشوط.

وقال الدكتور ضياء الدين محمد أن الاطفال حالتهم مستقرة وتم تطعيمهم بداء الكلب تحسبا أن يكون الكلب مسعور ويؤدي إصابتهم بنفس الداء ثم الوفاة.