200 شاب وفتاة يشاركون في ماراثون الجري بكورنيش مطروح (صور)

شارك 200 شاب وفتاة من المتطوعين في ماراثون الجري، الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والذي انطلق اليوم السبت، من أمام منطقة «الشراع»، على كورنيش مدينة مرسى مطروح، وحتى كلية التربية الرياضية، والعودة إلى منطقة الشراع مرة أخرى، لمسافة نحو 3 كيلومترات.

خدمات إسعاف وتأمين ماراثون الجرى بكورنيش مطروح

وقال خالد عبد الحميد، مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، إن أعداد كبيرة تجاوزت 200 شاب وفتاة شاركوا فى المارثون، الذي نظمه متطوعو وزارة الشباب والرياضة، من فريق «شباب يدير شباب» (YLY)، فى إطار أنشطة وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب في مطروح لاستغلال طاقات الشباب فى الأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك وسط التأمين من مديرية أمن مطروح، وتواجد سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية لتقديم الخدمات في حالات الطوارئ، لجميع الشباب والمشاركين في فعاليات الماراثون.

أنشطة رياضية في مطروح والعلمين الجديدة وسيوة

وأكد محافظ مطروح على تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية في محافظة مطروح بمراكز ومدن المحافظة، ومنها مرسى مطروح وسيوة والعلمين الجديدة، بتوجيهات من القيادة السياسية، لدعم الشباب في المحافظة الحدودية، إلى جانب دعم مراكز الشباب والأندية في القرى والنجوع، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال إنشاء ملاعب خماسية وصالات رياضية، بالإضافة إلى تبني المواهب الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، والرياضات الجماعية والفردية، ويجري التنسيق لإنشاء أول نادي للفروسية بمطروح، وتطوير سباقات الهجن، بالتعاون مع الجانب الإماراتي ذوي الخبرة في هذا المجال، والاهتمام بذوي الهمم، الذين يشاركون في البطولات المحلية والدولية ويحققون ميداليات ومراكز متقدمة في مختلف المحافل الرياضية.