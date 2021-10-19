وزير الشباب ومحافظ بني سويف يطلقان شارة بدء ماراثون الدراجات

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شارة بدء الماراثون الرياضي للدراجات، الذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بالتعاون مع المحافظة، حيث انطلق الماراثوان من أمام مبني ديوان عام المحافظة، بمشاركة 300 من الشباب والطلائع ولمسافة 3 كم حتى مركز مؤتمرات الجامعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية من المرور والإسعاف لتسيير الحركة المرورية بطريق ومنطقة الكورنيش، و لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية.

وزير الشباب والرياضة: نحرص على تنظيم الماراثوانات الرياضية

من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تنظيم مجموعة من الماراثونات الرياضية في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة لنشر الرياضة، وجعلها أسلوب وثقافة حياة، مشيدا بمشاركة شباب وفتيات مصر في الماراثونات الرياضية التي يتم تنفيذها بشكل دوري بالتعاون مع مختلف الكيانات الرياضية والشبابية.

محافظ بني سويف: ندعم الفعاليات الرياضية لنشر ممارسة الرياضة

و أكد محافظ بني سويف دعمه لإقامة مثل هذه الفعاليات الرياضية والشبابية، والتي تأتي تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لكافة المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة والتي يؤكد عليها بشكل مستمر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كثير من توجيهاته، بهدف تغيير ثقافة المواطن نحو استعمال الدراجات، ونشر هذه الثقافة بين الشباب والفتيات بجانب أن مثل هذه المسابقات تعطى صورة ايجابية عن المواطن وتعزز ثقته بنفسه، وأيضا صورة ايجابية عن حجم المشروعات المنفذة ورؤية الدولة الطموحة ضمن رؤية مصر 2030 خاصة فى محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة.

شهد مراسم إطلاق شارة البدء كل من: الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، و بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، الأستاذ مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.