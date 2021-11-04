رانيا فريد شوقي تظهر بالحجاب على بوستر مسلسل «زي القمر» حكاية أم العيال

كشفت المنتجة مها سليم عن البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل زي القمر حكاية أم العيال التي من المقرر عرضها السبت المقبل 6 نوفمبر الجاري عبر قناة CBC، حيث نشرت البوستر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت عليه: « أم العيال، السبت المقبل، على CBC».

رانيا فريد شوقي تتصدر البوستر الرسمي

وتصدرت الفنانة رانيا فريد شوقي البوستر الدعائي للحكاية، وظهرت وهي ترتدي الحجاب، كما قام عدد من النجوم بتقديم التهنئة متمنيين نجاح الحكاية، كان من بينهم الفنان الشاب مينا نبيل، محمد العمروسي، رانيا محمود ياسين، وغيرهم من الممثلين الشباب.

أبطال حكاية أم العيال

مسلسل زي القمر حكاية أم العيال بطولة رانيا فريد شوقي، أحمد وفيق، محمود ياسين، ضياء الميرغني، رضوى جودة، وغيرهم من الفنانين، وهي من وتأليف عمرو الدالي وإخراج شيرين عادل.

قصة مسلسل زي القمر أم العيال

وتدور أحداث الحكاية في إطار الـ5 حلقات حول رانيا فريد شوقي وهي تجسد شخصية سيدة متزوجة ولديها 7 أبناء، ولكنها تتعرض للضرب والإهانة بشكل دائم من زوجها، فهو يعيش عالة عليها وعلى أبنائهما، كما يقوم بالاستيلاء على أموالها.

حكايات مسلسل زي القمر الموسم الثاني

وتعد حكاية أم العيال هي الحكاية العاشرة من مسلسل زي القمر الموسم الثاني، بعد عرض حكايات: «غالية، واحد في المية، أنا قبلت، عقبال عوضك، اللي خلف مامتش، مش مبسوطة، حتة من القمر، إن كبر ابنك، فوتوشوب».

وكانت حكاية «حتة من القمر» التي تم عرضها الأسبوع الجاري حققت نجاحًا كبيرًا، وحصدت إشادات واسعة من الجمهور، حيث ظهرت لقاء الخميسي خلال أحداث الحكاية تمتلك وحمة سوداء على أحد جانبي وجهها، وتتعرض للتنمر باستمرار، حتى استطاعت في النهاية عيش حياتها بطريقة طبيعية.