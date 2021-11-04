رانيا فريد شوقي عن حدوتة «أم العيال»: تمس السيدات الكادحات

تنتظر الفنانة رانيا فريد شوقي، عرض حكاية «أم العيال»، إحدى حكايات مسلسل «زي القمر»، اعتبارًا من يوم السبت المُقبل، على قناة «سي بي سي»، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث أثارت جدلًا واسعًا فور طرح بوستر الحكاية، إذ ظهرت وهي ترتدي الحجاب.

شيرين عادل صاحبة أعمال ناجحة

ومن جانبها، قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها تحمست لحكاية «أم العيال» لأنها من إخراج شيرين عادل، واصفة إياها بقولها: «مخرجة شاطرة وصاحبة العديد من الأعمال الناجحة».

فكرة «أم العيال» جديدة ومختلفة

وأضافت رانيا فريد شوقي: «عندما قرأت السيناريو شعرت بالسعادة البالغة وتحمست أكثر، لأن الفكرة جديدة ومختلفة والشخصيات تلعب أدوارًا مختلفة، ولأنها تمس جزءًا كبيرًا من السيدات الكادحات».

أبطال مسلسل «زي القمر» حكاية «أم العيال»

وكشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن أبطال حكاية «أم العيال»، موضحة أنه يُشارك فيها كلّ من أحمد وفيق، ومحمود عمرو ياسين، ورضوى جودة، ومريم حسام، وضياء الميرغني، وعدد من الفنانين الشباب، وهي من تأليف عمرو الدالي، وإخراج شيرين عادل، قائلة: «جميعهم يمتلكون موهبة وطاقة فنية كييرة، لذا أنا سعيدة بالعمل معهم، وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور والنقاد».

رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق في «ولاد ناس»

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي، مسلسل «ولاد ناس»، والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته صبري فواز، وناصر سيف، وصفاء الطوخي، وأحمد وفيق، ووفاء صادق، وإيهاب فهمي، وأحمد صيام، وندى عادل، ومحمد عز، ومحمود حجازي، وفريد النقراشي، ومحمد سليمان، ومحمد السعدني، وطارق عبدالحليم، وسيناريو وحوار وإخراج هانى كمال.