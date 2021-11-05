موعد وقناة عرض مسلسل «زي القمر» حكاية أم العيال.. بطولة رانيا فريد شوقي

أعلنت قناة CBC عرض الحلقة الأولى من مسلسل «زي القمر» حكاية «أم العيال»، غدًا السبت، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحكاية السابقة من المسلسل «حتة من القمر».

مواعيد عرض مسلسل زي القمر حكاية أم العيال

وتعرض حكاية أم العيال من مسلسل «زي القمر» يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً على شاشة قناة CBC، على أن تعاد عرض الحلقة الساعة الثانية والنصف فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم التالي، بينما تعرض على قناة CBC دراما الساعة الحادية عشر مساءً.

فكرة حكاية أم العيال

حكاية «أم العيال» تدور أحداثها حول رانيا فريد شوقي وهي سيدة متزوجة لديها 7 أولاد، تعاني مع زوجها الذي يقوم بدوره الفنان أحمد وفيق، حيث يعاملها معاملة سيئة ويجعلها تنفق عليه وعلى البيت، ويقوم بسرقة أموالها، حسب ما جاء في البرومو الرسمي الخاص بالمسلسل، كما ظهرت «شوقي» بالحجاب على البوستر الرسمي للمسلسل.

أبطال مسلسل زي القمر حكاية أم العيال

حكاية أم العيال بطولة رانيا فريد شوقي، أحمد وفيق، رضوى جودة، محمود ياسين، مصطفى منصور، وعدد من الفنانين الشباب، وهي من تأليف عمرو الدالي، وإخراج شرين عادل.

حكايات مسلسل زي القمر الموسم الثاني

حكاية أم العيال هي الحكاية العاشرة من الموسم الثاني من مسلسل «زي القمر»، حيث عرضت حكايات «حتة من القمر بطولة لقاء الخميسي، إن كبر ابنك بطولة وفاء عامر، غالية بطولة درة، واحد في المية بطولة صابرين، عقبال عوضك بطولة مي كساب، أنا قبلت، مش مبسوطة بطولة الفنانة بشرى، اللي خلف مامتش بطولة سوسن بدر، فوتوشوب بطولة محمد مهران، وملك قورة».