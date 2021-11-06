4 فئات يحق لها الحصول على «معاش استثنائي» من التأمينات الاجتماعية

تهدف التأمينات الاجتماعية إلى تحقيق الأمان الاجتماعي للمجتمع المصري وتقديم كافة الخدمات التأمينية بسهولة ويسر؛ وفاءً وعرفانًا لمن أفنوا عمرهم في العمل من أجل رفعة الوطن ولأسرهم من بعدهم، في إطار من المساواة والعدالة الاجتماعية وبأعلى درجات الشفافية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي مع تطبيق المعايير الدولية ومبادئ الحوكمة، وتحقيق الاستثمار الأمثل لأموال التأمينات الاجتماعية بهدف تحقيق الاستدامة المالية للنظام.

ويسعى قانون التأمينات الجديد لتحقيق امتيازات وطفرات لشرائح مختلفة للحصول على المعاش، في إطار مساعي الدولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، ومن بينها الفئات التي يجوز لها الحصول على معاش استثنائي من هيئة التأمين الاجتماعي.

و يجوز صرف معاشات استثنائية لمن أدوا خدمات جليلة للدولة، كما يتيح القانون المعاش الاستثنائي لضحايا الكوارث، لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية، وفقا لقانون التأمينات الجديد.

الفئات المستحقة للحصول على معاش استثنائي من التأمينات الاجتماعية

ويمكن الحصول على هذه المعاشات الاستثنائية لكل من:

ـ العاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

ـ كما يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيًا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية .

ـ من أدى خدمة جليلة للدولة.

ـ منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

شروط الحصول على معاش استثنائي من التأمينات الاجتماعية

تمنح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، معاشًا استثنائيًا لبعض الفئات ممن لم يسبق لهم الحصول على أي معاش والمستحقين عنهم لمواجهة ظروف صحية واجتماعية طارئة، وفقا للشروط التالية:

ـ استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص وتقديمه بعد اعتماده وختمه إلي إدارة المعاشات الإستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه، للعالمين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام.

ـ التحويل للهيئة العامة للتأمين الصحي «اللجنة الطبية»؛ لتقرير نوع المرض ومدى الحاجة إلى علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

ـ إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

ـ عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقًا به «التقرير الطبي والبحث الاجتماعي»، على اللجنة التحضيرية لتقرير مدي الحق في المعاش الاستثنائي «منح / تحسين»، ثم العرض علي اللجنة العليا للنظر في الطلب.​