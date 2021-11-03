هل يخضع عمال اليومية لـ قانون المعاشات الاجتماعية؟.. «التأمينات» تجيب

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خضوع عامل اليومية لقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019، مؤكدة على أن الاشتراكات تحسب على أساس ما استحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر على قدر عدد أيام العمل، مع مراعاة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، جاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين على موقع الهيئة القومية للتأمينات، والذي جاء كالتالي «هل يخضع عمال اليومية لـ قانون المعاشات الاجتماعية؟».

مستندات التأمين على العمالة غير المنتظمة

وأشارت إلى أنه يتم التأمين على فئات القوى العاملة من فئة العمالة غير المنتظمة ​والذين ينطبق عليهم قانون المعاشات الاجتماعية ومد الحماية التأمينية لهم، وفقا لنص القانون ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة تتمثل فيما يلي:

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن فئات القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة، تشمل العديد من الفئات بينهم محفظي القرآن الكريم والمقرئين، وخدم المنازل ومن في حكمهم، عمال التراحيل، العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين.

خطوات دخول عمال المقاولات بمظلة التأمينات

وأشارت إلى أنه إذا أراد عامل المقاولات الدخول في نظام التأمين على عمال المقاولات بـ قانون المعاشات الاجتماعية، فعليه اتباع الخطوات التالية:

- التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات.

- يخطر المكتب الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الكشف الطبي على العامل.

- يخطر المكتب أقرب مكتب من مكاتب وزارة القوى العاملة للتعرف على مستوى مهارة العامل.

- تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.