آخر قرارات التصالح في مخالفات البناء خلال 2021.. تسليم نموذج 10 مؤقت

تواصل الحكومة العمل على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء 2021 لإنجاز ملفات التصالح بالقرى والمدن، والبت فيها لإنهاء مخالفات البناء، حيث أقرّت الحكومة تسليم نموذج 10 مؤقت لكل من تقدم بطلب تصالح في مخالفة بناء بالقرى بعد الفحص، دون الحاجة إلى تقديم الرسم الإنشائي والنوتة الحسابية وتقرير السلامة الإنشائية، حيث يوقف نموذج 10 المؤقت أي أحكام قضائية صادرة بشأن مخالفة البناء مع تفويض رؤساء الأحياء والمدن في إصداره وذلك للتيسير على المواطنين وتقنين وضع المخالفات التى ينطبق عليها قانون التصالح.

خصم غرامات مخالفات البناء

وأشار قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 أنه يتمّ خصم ما سبق سداده من غرامات على المخالفة محل التصالح طبقاً لأحكام قضائية وذلك بموجبإافادة صادرة من النيابة العامة، كما يتمّ تحصيل مقابل التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية مباشرة عليه واحتساب قيمة إجمالي التصالح وتقنين الأوضاع.

سداد مقابل التصالح

وأشار قانون التصالح إلى جواز سداد مقابل التصالح على أقساط على مدار 3 سنوات كحد أقصى، على أن يتمّ سداد مقدم التقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية للتصالح خلال شهرين من موافقة اللجنة الفنية على التصالح، وفي حالة سداد بعض أقساط التصالح والرغبة في سداد المبلغ المتبقي كاملاً بشكل فوري، فإنه يتمّ خصم 25% من المبلغ المتبقي.

50 جنيهًا للمتر قيمة التصالح

وفيما يتعلق بقيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء بالقرى فهي 50 جنيهًا للمتر، للتيسير على المواطنين، كما أتاحت المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، قبول طلب التصالح على مخالفات جزء من مبنى بشرط ألا يحول قبول التصالح بشأن المخالفة دون إزالة مخالفة أخرى بالمبنى لا تصالح بشأنها، مع إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من إمكانية إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى التي لا ينطبق عليها القانون.