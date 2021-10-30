«التنمية المحلية» توضح مصير طلب التصالح لمن لم يستكمل الأوراق

طالبت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بسرعة إنجاز واستكمال أي أوراق مطلوبة من المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، وذلك من خلال مخاطبة الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز، أصحاب الشأن، بتقديم المستندات المطلوبة حتى يتم عمل فحص لملف التصالح، وعدم إكمال الأوراق المطلوبة لن يعتد بملف التصالح ويعتبر لاغيا، وعلى المواطنين سرعة تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، ومشيرة أنه جار حاليا فحص طلبات التصالح من خلال اللجان الفنية المختصة فى المدن والقرى، ولن يتم فحص أى ملف دون اكتمال المستندات المطلوبة للتصالح وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

فحص ملفات التصالح

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مسألة فحص ملفات التصالح فى مخالفات البناء بالمدن والريف تستغرق وقتا لإنجاز 2.8 مليون طلب تصالح، مؤكدا أن الدولة تهدف للقضاء على المخالفات والعشوائيات واسترداد حق الدولة والقضاء على ظاهرة العقارات غير المرخصة.

تقنين مخالفة البناء

وأوضح أن التصالح وتقنين مخالفة البناء ينعكس بعدة مزايا على صاحب الشأن منها التعامل بشكل رسمى على العقار، وإدخال المرافق وإمكانية استخراج تراخيص تعليه أو بناء وخلافه، علاوة على زيادة القيمة السوقية للعقار أو الوحدة، كما يمنح البنك قرضا بضمان الوحدة أو العقار.

عدم السماح بمخالفات بناء جديدة

وأشار إلى التشديد على المحافظات عدم السماح بظهور أى مخالفات بناء جديدة، وأى أعمال بناء تتم وفق اشتراطات البناء الجديدة، خاصة فى المدن وعدم السماح بأى تعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن رخص البناء بالقرى يتم إصدارها وفق قانون البناء الموحد أما تراخيص البناء فى المدن يتم استصدارها وفق قانون اشتراطات البناء الجديدة.

جهات تشرف على رخص البناء

ومن الوزارات التى تتابع وتشرف على إصدار تراخيص البناء هى وزارات الإسكان والتنمية المحلية والتعليم العالى والهيئة الهندسية ونقابة المهندسين لتنظيم إصدار الرخصة، والحد من أى سلبيات حدثت فى الماضى، وعدم السماح لأى تشوه عمراني.