جهاز التنمية الشاملة: تعاقدنا على إنتاج أصناف شعير تتحمل الملوحة

قال الدكتور علي حُزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، إنَّ وادي حوضين الذي شهد عددًا من مشروعات التنمية الشاملة لديه 3 آبار مياهها شديدة الملوحة، ويتمّ إدارة المياه بطريقة معينة تمكن الجهاز من تحقيق مستهدفات التنمية، مضيفا: «لدينا بعض النباتات التي تتحمل الملوحة زرعناها باستخدام مياه الأبار مثل نبات القطف والأكاسيا، وهذه النبابات رعوية وتستخدم في تغذية الإبل والأغنام».

التعاقد على إنتاج بعض أصناف الشعير التي تتحمل الملوحة

وأضاف رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة خلال تصريحات عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنَّه «بالتعاون مع المركز الدولي للزراعات الملحية في دبي، استطعنا التعاقد على إنتاج بعض أصناف الشعير التي تتحمل الملوحة وهو إنجاز مهم جدًا، وبدأنا إجراءات التسجيل في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي».

مصر ستزرع نبات الساليكونيا لإنتاج الزيوت

ولفت رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة، إلى أنَّ مصر ستزرع نبات الساليكونيا ويستخدم في إنتاج الزيوت، كما تم إنشاء محطتي تحلية لإنتاج نوعين من المياه، مياه محلاة وتستخدم في المزروعات كافة مثل النخيل و100 صوبة وأراضي أنظمة الري الحديثة، وهناك مياه شديدة الملوحة وتستخدم في المزارع السمكية لإنتاج بعض الأصناف مثل البلطي الأحمر والبوري.

لدينا عنبرين للتسمين لإنتاج 6 أطنان كل 35 يومًا

وأشار إلى أنَّه تمّ عمل مجمع للدواجن لتحقيق الاكتفاء الذاتي في شلاتين: «لدينا عنبرين للتسمين لإنتاج 6 أطنان كل 35 يومًا، ولدينا عنبرين لإنتاج 1.2 بيضة في السنة، بالإضافة إلى قلعة لتربية وإنتاج الحمام، وهو نشاط قليل استخدام المياه لكنه يعظم من قيمتها».

وأكّد رئيس الجهاز مشروعات التنمية الشاملة أنَّه جرى تدشين وحدة لبسترة ألبان الإبل وإنتاجها بنكهات مختلفة مثل الشوكولاتة أو الفراولة، إضافة إلى وحدة للتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية.