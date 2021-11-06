عمر كمال وحمو بيكا يخوضان تجربة التمثيل في فيلم «أخطر اتنين في مصر»

يستعد المطرب عمر كمال لخوض تجربة التمثيل مجددا من خلال عمل فني جديد بعنوان «أخطر اتنين في مصر» وهو عمل يجمعه بمطرب المهرجانات حمو بيكا، وكشف عن تفاصيل هذه التجربة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كما كشف عن الموعد المحدد لبدء التصوير.

عمر كمال وحمو بيكا في فيلم سينمائي جديد

قال عمر كمال إنه يستعد لخوض تجربة التمثيل مجددا من خلال عمل سينمائي بعنوان «أخطر اتنين في مصر» سوف يجمعه بمطرب المهرجانات حمو بيكا وعدد آخر من الفنانين.

كما كشف كمال أن العمل السينمائي هو من إنتاج ممدوح شاهين، وسينطلق تصويره خلال شهر ديسمبر المقبل بعد اكتمال كل التفاصيل الخاصة بالعمل ليخرج على أكمل وجه.

وأكد كمال أنه سعيد للغاية بخوض هذه التجربة، حيث إنه لم يكن يمانع خوض تجربة التمثيل ولكن كان ينتظر العمل الفني المناسب ليظهر للجمهور من خلاله بدور البطولة وينال إعجابهم.

عمر كمال ينتهي من تصوير كليب «ضيعنا»

يذكر أن عمر كمال كان قد انتهى مؤخرا من تصوير فيديو كليب جديد بعنوان «ضيعنا» والذي يشارك فيه مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة والراقص الاستعراضية أوكسانا، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وخلال تصوير الكليب حرص عمر على وجود تورتة والاحتفال مع فريق العمل بانتهاء التصوير الذي استمر لمدة يوم كامل وهو أول إنتاج لشركته الجديدة التى قرر أن ينتج من خلالها كل أعماله.

يذكر أن عمر كمال كان قد انتهى مؤخرا من جولة فنية في عدد من الدول الأوروبية والتي أحيا فيها عددا من الحفلات الغنائية الخاصة به.

وكان آخر الديوهات الغنائية التي قدمها عمر كمال هي ديو «أوعدك» والذي قدمه بالتعاون مع الفنانة سمية الخشاب، وتمكن من تحقيق نجاح كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.