عمر كمال وعبد الباسط حمودة ينتهيان من تصوير كليب «ضيعنا».. (صور)

انتهى الثنائي عمر كمال وعبد الباسط حمودة من تصوير أغنيتهما الجديدة «ضيعنا»، منذ قليل، داخل أحد مواقع التصوير بمنطقة العجوزة حيث بدأ تصوير الكليب من السابعة صباحا لمدة 11 ساعة، وكانت الراقصة أوكسانا مفاجأة الكليب بظهورها في عدد من المشاهد التي تجمعها بـ«كمال وحمودة».

طرح كليب «ضيعنا» خلال أيام

وحرص عمر كمال على إحضار تورتة تحمل صورة الملصق الدعائي للأغنية، حيث قام بتقطيعها على نغمات الأغنية وسط رقص أوكسانا مع عبد الباسط حمودة، ومن المقرر طرح الكليب خلال أيام عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.

أوكسانا تشارك عمر كمال في كليب ضيعنا

وبوجود الراقصة أوكسانا مع عمر كمال في الكليب يعتبر ذلك مخالفا لتصريحاته السابقة لـ«الوطن» بأنه لم يرقص مرة أخرى مع أي راقصة، وذلك بعد غضب والدته منه عندما غنى بصحبة لورديانا الراقصة بكليب «أنت معلمة» مع حمو بيكا، وقام عمر بحذف رقص لورديانا وقدم بنسخة جديدة من الأغنية دون لورديانا.

أغاني عمر كمال

وكان عمر كمال طرح أكثر من أغنية الفترة الماضية منها أغنية أوعدك مع سمية الخشاب التي تخطت حاجز الـ15 مليون مشاهدة في اقل من 3 أشهر، وبعدها قدم عمر أغنية جديدة لنادي الزمالك بعد حصوله على الدوري الــ13 في تاريخه.

كما قدم عمر كمال مؤخرًا عددا كبيرا من الحفلات الناجحة بين القاهرة والساحل الشمالي في الصيف، ولم ينتهِ الأمر عن ذلك ولكن أحيا عمر مؤخرا عدة حفلات خارج مصر للجاليات لعربية في أسبانيا وفي تركيا وحققت الحفلات نسب نجاح كبيرة وحضور جماهيري كبير.

وكان لعمر كمال تجربة تمثيل واحدة وهي مسلسل «بين السما والأرض» مع المخرج ماندو العدل في رمضان الماضي وقدم دور ديشا أحد المطربين الذين يتمنون أن يوصلون للجمهور، والمسلسل شارك في بطولته هاني سلامة ونجلاء بدر وغيرهم من الفنانين.