«الرعاية الصحية» تطلق برنامجا تدريبيا لمنظومة الحوكمة الإكلينيكية بالإسماعيلية

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، البرنامج التدريبي لتطبيق عناصر الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك ضمن البرنامج المتكامل لتطبيق أنظمة الحوكمة الإكلينيكية داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لتحقيق أعلى مستوى من الجودة والسلامة الطبية داخلها.

وذكرت الهيئة في بيانها، اليوم، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تكليفات رئيس هيئة الرعاية الصحية، بشأن استكمال الخطوات الجادة نحو إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية داخل مستشفيات الهيئة، وذلك بهدف تأهيل مقدمي الخدمة الطبية، للتعامل وفق الأدلة الاسترشادية المحدثة والمعايير الدولية بكافة المنشآت التابعة للهيئة بالمحافظة، وضمان تطبيقها على الوجه الأكمل.

المحاور الرئيسية للبرنامج التدريبي

وأوضح البيان، أن البرنامج التدريبي يتضمن عدة محاور، أبرزها تعريف ومكونات وأهداف الحوكمة الإكلينيكية مثل سلامة المريض، ومنع الأحداث السلبية أو العكسية وتعزيز سياسة الإبلاغ وثقافة عدم اللوم، والمراجعة الإكلينيكية (السريرية)، آلية إدارة المعلومات والبيانات والبحوث التطبيقية والتدريب والتعلم، أدلة العمل الإكلينيكية وبروتوكولات العلاج، والامتيازات الإكلينيكية، وإدماج المرضي وذويهم.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية يضمن جودة مستوى الرعاية الصحية التي يتم تقديمها بالمنشآت التابعة للهيئة، كما يضمن بدوره حق المريض في العلاج وفق بروتوكولات ومناهج علاجية طبقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية، وتحقيق أعلى مستويات الشفاء والخدمة للمريض.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن تطبيق الحوكمة الإكلينيكية يؤكد استمرارية العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًّا وممارسات الصحة العالمية، وتعني أن جميع المسؤولين عن تقديم الخدمات والرعاية الصحية من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين الصحيين والمديرين وغيرهم من مقدمي الخدمة الصحية ملتزمون بتحقيق هذه الأهداف، وأن جميعهم يخضعون للمساءلة من قِبل المرضى والمجتمع عن جودة وسلامة ومأمونية ونجاعة الخدمات الطبية المقدمة داخل المنشآت الصحية.

تطبيق الجودة في المستشفيات طبقا للمعايير العالمية

وأشار السبكي إلى أن هيئة الرعاية الصحية شديدة الحرص على الالتزام بتطبيق معايير الجودة في منشآتها الصحية وَفق الأكواد العالمية لتحقيق النتائج الصحية الجيدة؛ بهدف تأمين المنتفع بخدمات التأمين الصحي الشامل وسلامته، والحصول على الخدمة الصحية والرعاية الطبية في منشآت مطابقة للمعايير العالمية، لافتًا إلى أن الجودة هي حجر الأساس في بناء نظام صحي وسليم لجميع المصريين، ووضع المستشفيات والمراكز والوحدات الطبية في مصر على قدم المساواة مع أعلى المراكز الطبية في العالم.

وأضاف الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للشؤون الفنية، إلى إجراء التقييم المبدئي على تطبيق عناصر الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في الإسماعيلية، بواسطة فريق من الخبراء من الهيئة العامة للرعاية الصحية ووحدة الحوكمة الإكلينيكية التابعة لمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، وبالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر.

ولفت بكر، إلى أن منظومة الحوكمة تشمل إنشاء الإطار المؤسسي لنظام الحوكمة الإكلينيكية ووضع أدلة عمل للممارسات والمسارات الإكلينيكية ونظام للمتابعة والتقارير لأداء الخدمات الطبية بمؤشرات وآليات محددة ووضع نظام متكامل لضمان سلامة المرضى وأنظمة تحسين الجودة بما يتماشى مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية ومعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR2021 والمعترف بها دوليًّا من منظمة الإسكوا.

وعُقد البرنامج التدريبي على منظومة الحوكمة الإكلينيكية بالإسماعيلية لـ 45 مقدم خدمة صحية من أطباء ورؤساء أقسام طبية، وأعضاء هيئة تمريض وصيادلة ومسئولي جودة ومديرين طبيين، بعدد من المنشآت الصحية التابعة لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الاسماعيلية، وذلك على يد فريق من الخبراء ضم الدكتورة رحاب قنصوة، والدكتورة نوران الدسوقي أعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور سالي مصطفى عضو وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية، والدكتورة إيمان السيد عضو وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية، ورماز حسين عضو وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية.