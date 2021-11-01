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تعرف على تفاصيل برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن في البحيرة

ضمن مبادرة 100 مليون صحة

كتب:

إحسان شعبان
06:28 ص | الإثنين 01 نوفمبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تستمر المبادرات الرئاسية في خدمة المواطنين، لاسيما بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة البحيرة، والتي تشملهم مبادرة «حياة كريمة»، لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوصيل خدمات علاجية مجانية لهم، تحت رعاية  اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة.

مبادرة 100 مليون صحة

وتستمر فاعليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، حيث تعددت خدماتها الطبية للمواطنين، لتشمل الأمراض السارية وغيرها، وذلك من خلال فرق طبية مجانية تتجول داخل القري والنجوع بمحافظة البحيرة، يأتي ذلك بالتزامن مع باقي محافظات الجمهورية التي تشملهم المبادرة، حيث يقدم برنامج الرعاية الصحية لكبار السن من خلال وحدات ومراكز الرعاية الأساسية على مستوى مدن محافظة البحيرة.

برنامج الرعاية الصحية

وفي السياق ذاته أعلنت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، أمس، عن انطلاق فعاليات أعمال «برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن 65 سنة» بـالبحيرة، والذي يهدف إلى تقديم الرعاية الصحية والنفسية المستمرة لكبار السن من عمر 65 عامًا.

خدمات المبادرة

كما تقوم المبادرة بتقديم العديد من الخدمات والتي منها «الفحص الطبي الإكلينيكي، وقياس حدة النظر، وفحص الأسنان وقياس نسبة الهيموجلوبين بالدم وتحليل السكر العشوائي وقياس نسبة الدهون والكوليسترول بالدم».

عمل الفحوصات الطبية

كما يتم أيضا خلال المبادرة عمل العديد من الفحوصات الطبية والتي من أهمها، وظائف الكلى والتقييم التغذوي والنفسي والمشورة النفسية والتثقيف الصحي عن التغذية السليمة للمسنين، وذلك من خلال تقديم زيارات دورية لتقديم جميع الخدمات الصحية اللازمة والكشف المبكر عن الأمراض.

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