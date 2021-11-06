إصابة 3 أشخاص في مشاجرتين بسبب خلافات عائلية بشبين القناطر

أصيب 3 أشخاص في مشاجرتين بسبب الخلافات العائلية والجيرة في شبين القناطر، ونُقل المصابون إلى مستشفى شبين القناطر العام، وحُرر محضر بالواقعتين، وتولت النيابة التحقيق وطلبت الاستعلام عن المصابين.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول «زا ع»، 15 سنة، طالب، مصابا بجرح نافذ بطول 8 سم أسفل البطن، و«ا ح»، 45 سنة، مصابا بجرح قطعي شديد وقطع أوتار، إثر مشاجرة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن وتبين أن المصابين تشاجرا معهما شخص يدعى «ت ع» بسبب خلافات عائلية.

مستشفي شبين القناطر تستقبل مصاب في مشاجرة

كما استقبلت مستشفى شبين القناطر شخص يدعى «س ح م»، 46 سنة، ادعاء مشاجرة مع آخرين، وتبين إصابة الأول بجرح قطعي بالرقبة من الجانب الأيسر وجرح قطعي باليد اليسرى.

وحُرر محضر بالواقعتين، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت الاستعلام عن حالة المصابين وضبط المتهمين.

إصابة سائق في تصادم بشبين القناطر

وفي وقت سابق، شهد طريق أبوزعبل بشبين القناطر، حادث تصادم أسفر عن إصابة سائق بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، إثر تصادم سيارتين سوزوكي فان وأخرى نقل، ونُقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي لخطورة حالته.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول «م ا ح»، 60 سنة، سائق، مصابا بجرح قطعي في الرأس وكسر بالفخذ الأيسر وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج.