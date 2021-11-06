وائل كفوري يرفض «سلفي» في أول حفل بعد الحادث بسبب آلام الظهر: «سامحوني»

أحيا الفنان وائل كفوري أول حفلاته الغنائية في الأردن، مساء أمس، بعد حادث السيارة الذي تعرض له الشهر الماضي وكاد أن يودي بحياته، ورفع الحفل لافتة «كامل العدد»، حيث بيعت جميع التذاكر قبل الحفل بأسبوعين، وقدم الفنان اللبناني خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي تفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة، بعد اطمئنانهم على حالته الصحية.

وحرص وائل كفوري خلال الحفل على طمأنة الجمهور على حالته بعد الحادث الذي تعرض له، وبدأ حديثه بشكر الله على النجاة، قائلا: «بداية بدي أشكر ربي وأحمده إنه كتبلي عمر جديد»، كما وجهه شكره للجمهور على دعائهم له ومشاعر الحب التي غمروه بها «أشكركم على صلواتكم اللي بالفعل خلتني أقف هنا اليوم وأتغلب على أوجاعي.. بحييكم فرداً فرداً شرفتوني».

وطلب الفنان اللبناني من الحضور مسامحته في حال وجود تقصير أثناء الغناء في الحفل، قائلا: «وإذا اليوم صار في شوية تقصير سامحوني».

وقدم كفوري خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية منها «البنت القوية»، «يا ضلي يا روحي»، «أخدت القرار»، بالإضافة إلى عدد من أغاني فيروز وأم كلثوم من بينها «أنت عمري»، وكان في حالة نشاط واضحة على المسرح، رغم ألم ظهره الناتج عن تداعيات الحادث حيث لم يستطع التقاط صورة «سلفي» مع أحد الحضور بسبب آلام ظهره.

وائل كفوري يعتذر عن صورة «سلفي» بسبب آلام الظهر

جمهور وائل كفوري بعد حفل الأردن: « الله لا يحرمنا من هالصوت»

وبالرغم من تأخر وائل كفوري في الصعود على المسرح حسب الوقت المحدد للحفل، إلا أن الجمهور الأردني استقبله بحفاوة بالغة، حيث تصدر «هاشتاج» بعنوان «وائل كفوري في البحر الميت» منصات التواصل الاجتماعي، نشر فيها الجمهور مقاطع مصورة من الحفل مصحوبة بتعليقات، حيث قالت إحدى الحاضرات: «ألف حمدلله على سلامتك وشو حلوة شوفتك عم بتطلّ على المسرح الله لا يحرمنا من هالصوت».

وعبر الجمهور عن سعادتهم برؤية كفوري على المسرح مرة أخرى بعد الحادث، حيث غرد أحد المتابعين على «تويتر»: «لما شفناك ع المنصة تغني وأنت بكامل الصحتك، والبسمة على وجهك، وتفاعل ونشاط مع كل أغنية من أغنانيك مع الجمهور، هي أكبر فرحة لنا كا فانز لك».