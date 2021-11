سياسي هندي عن قضية ابن شاروخان: يد خفية تورط أريان خان لتشويه «حزب الزعفران»

زعم قائد سياسي هندي يدعى موهيت كامبوج، زعيم حزب «بهاراتيا جانات»، أن سونيل باتيل، الذي ظهر اسمه في القضية أثناء التحقيق في تهم الابتزاز، كان العقل المدبر في الأمر وكان على صلة وثيقة بقادة حزب المؤتمر الوطني، وقام بتوريط أريان خان ابن شاروخان، في قضية المخدرات لأهداف سياسية، حسب ما نشر في موقع «انديا توداي» الهندي، منذ قليل.

وقال موهيت كامبوج زعيم حزب بهاراتيا جاناتا في ماهاراشترا في مؤتمر صحفي إن مؤامرة دبرت لتشويه سمعة حزب الزعفران، الذي يدعمه شاروخان، وتساءل: «من هم وزراء ولاية ماهاراشترا الذين طرحوا سونيل باتيل لتفجير المؤامرة.. هم بحاجة للإجابة؟».

وأضاف أن هناك نية لـ بعض وزراء ولاية ماهاراشترا، لفعل ذلك، وقال إن هؤلاء الوزراء، دفعوا سونيل باتيل بـ مؤامرة لتشويه سمعة حزب بهاراتيا جاناتا، هل يدعمون مافيا المخدرات أم يستهدفون ضابطا، هم الذين يحتاجون إلى التوضيح.

وتابع موهيت، ما السبب وراء تواجد وزير دولة مع بائع مخدرات، يقصد -وزير داخلية ولاية ماهاراشترا السابق أنيل ديشموخ- الذي كان حاضرًا مع بائع مخدرات مقرب من داود إبراهيم، التابع لـ حزب المؤتمر الوطني، وتابع : يحتاج هذا الوزير إلى الشرح، عن سبب تواجده مع بائع مخدرات.

عندما أخبر بأن سونيل باتيل وجوسافي لديهما صور مع قادة حزب بهاراتيا جاناتا، قال موهيت كامبوج «إنه عالم رقمي، حتى لدي صور مع العديد من القادة»، وتابع قائلا: «لكن سونيل باتيل وآخرون يعملون كمنسقين ومرتبطين بحزب المؤتمر الوطني».

أضاف موهيت كامبوج، «العقل المدبر وراء الضوابط «في قضية آريان خان» ابن شاروخان، هو سونيل باتيل، هو من قام بتوريط نجل شاروخان، واستطاع الإيقاع به أثناء تواجده مع أصدقائه بالسفينة، خاصة أنه ارتبط بحزب المؤتمر الوطني على مدى السنوات العشرين الماضية، وهو أيضًا صديق مقرب لنجل أنيل ديشموخ، هريشيكيش ديشموخ، الذين كان هدفهم أيضا نفس هدف سونيل باتيل الذي اعتاد على نقل ظباط في مكافحة المخدرات بالتضامن مع وزراء فاسدين منذ عام 1999 – 2014».

أكد موهيت كامبوج، أن سونيل باتيل، العضو في حزب المؤتمر الوطني، قام بالاتصال بـ «سام ديسوزا»، وطلب منه أن يقوم بتوصيله بمسؤول في المركز الهندي الوطني يوم 1 أكتوبر، لتدبير المؤمراة لأريان خان ابن شاروخان، وفي اليوم التالي يوم 2 أكتوبر، اخبر سونيل باتيل ديسوزا ن كيران غوسافي «تاجر مخدرات» سوف يتواصل مع المركز الهندي الوطني، فما علاقة سونيل باتيل بتاجر مخدرات؟ دليل براءة اريان خان ابن شاروخانتابع موهيت كامبوج، قائلا: «تاجر المخدرات الذي قال إن اريان خان، هو المتورط بالقضية وهو من طلب منه المخدرات، كان هناك اتصال بينه وبين سونيل باتيل يوم 1 أكتوبر، وقام بمشاركته بمعلومات حول مواد مخدرة، التي تم ضبطها مع اريان خان وأصدقائه، في حفلة كورديليا البحرية»، وتابع هل كل هذا بمحض الصدفة.

وأنهى حديثه بالمؤتمر الصحفي، أن كيران غوسافي، أحد شهود المكتب المركزي الوطني في القضية، المعترف أن اريان خان طلب منه المخدرات، هو أيضًا رجل باتيل، وأن هذه مؤامرة كبيرة لتشويه سمعة حزب بهاراتيا جاناتا، ووجه رسالة أخيرة إلى حزب المؤتمر قائلا: «حزب المؤتمر الوطني بحاجة إلى تصفية علاقته مع سونيل باتيل».

قام الزعيم السياسي موهيت كامبوج، عقب المؤتمر الصحفي، بنشر فيديو أخر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يؤكد بالأدلة توريط أريان خان ابن شاروخان، وعرض الصور الذي ذكرها في المؤتمر الصحفي، ورسائل واتس أب.

وأبرز ما قاله موهيت كامبوج، إن الهدف وراء توريط اريان خان ابن شاروخان، ابتزاز الأموال من شاروخان، مع محاولة تشويه الحزب الداعم له، و أيضا أطراف المؤامرة لكلا منهما هدف، والظابط سمير لوكيندي، عنصري يكره المسلمين، لذا قام بالتحالف مهم.

