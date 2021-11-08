فعاليات الليلة الثامنة من مهرجان الموسيقى العربية.. 4 حفلات

استمراراً لفعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يقام الاثنين 8 نوفمبر أربعة حفلات في مختلف ارجاء جمهورية مصر العربية وذلك قبل أيام من ختامه.

ترصد الوطن في هذا التقرير أبرز فعاليات اليوم

- فى الثامنة مساء على مسرح النافورة يتغنى المطرب اللبناني مروان خورى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى بنخبة من اعماله الخاصة إلى جانب باقة من مؤلفات الطرب يسبقه فقرة موسيقية لعازف القانون الدكتور ماجد سرور وفاصلا غنائيا للسورية فايا يونان .

- وفى السابعة مساء على المسرح الخارجي يقدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، حفلا لكورال ذوي القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت همام يضم مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة.

سداسي شرارة فى حفل بمعهد الموسيقى العربية

- وفى الثامنة يقام على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً لفرقة سداسى شرارة بقيادة المايسترو الدكتور حسن شرارة يتضمن مختارات من مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة.

- تمتد الفعاليات إلى مسرح اوبرا دمنهور حيث تقدم فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى، حفلا فى الثامنة مساء بمشاركة المطربين محمود عبدالحميد، عصام محمود، ريم حمدى، سمية وجدى، عبير أمين وتامر عبدالنبي.

- تستمر فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير حيث تعقد فى العاشرة صباحاً جلسة تناقش محور تعليم آلات الموسيقي العربية بحضور الدكتور هشام شرف (العراق) مقررا، وكل من الدكتورة هبة ترجمان (سوريا)، الدكتور محمود منيب رشدان (فلسطين)، والدكتور حبيب ظاهر العباس (العراق) وتستأنف الجلسة في الثانية عشر والنصف ظهرا بحضور الدكتور محمد المصمودي (تونس) مقرراً، وكل من الدكتور هياف ياسين (لبنان)، الدكتور عمر بشير (تونس)، الدكتورة نهيل سلوم (سوريا)، الدكتور صابر عبدالستار (مصر).