الاحتفاء بـ وديع الصافي ضمن فعاليات سابع أيام مهرجان الموسيقى العربية

تتواصل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذى يقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، حيث تقام الليلة السابعة من المهرجان باحتفال ضخم للفنان الراحل وديع الصافي.

ترصد الوطن فى هذا التقرير أبرز فعاليات اليوم السابع من المهرجان في مصر

- مئوية عملاق الطرب اللبنانى وديع الصافى وذلك خلال الحفل المقام فى الثامنة على مسرح النافورة ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة كل من نجله انطون وديع الصافى، معين شريف وأميرة أحمد، ثم يقدم المطرب محمد محسن حفلا بقيادة المايسترو أحمد عامر يتضمن مجموعة من مؤلفات التراث إلى جانب عدد من أعماله الخاصة يسبقه فاصل للمطربة آيات فاروق.

- فى السابعة مساء على المسرح الخارجى، يقدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، حفلا لفصل الإيقاع الشرقى تدريب سعيد الارتيست.

- وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفل ضمن سلسلة وهابيات ويحييه النجم محمد الحلو، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فاروق البابلى، ومشاركة كل من يحيى عبدالحليم وريم كمال.

- على مسرح مكتبة الإسكندرية يحيى النجم مدحت صالح، حفلا بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، يسبقه فاصل للفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية وفقرة موسيقية لعازف القانون العراقى فرات قدروى وفرقة ضفاف دجلة.

- تستمر فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير حيث تعقد فى العاشرة صباحاً جلسة تناقش محور تعليم آلات الموسيقي العربية بحضور الدكتور هشام شرف (العراق) مقررا، وكل من الدكتورة هبة ترجمان (سوريا)، الدكتور محمود منيب رشدان (فلسطين)، والدكتور حبيب ظاهر العباس (العراق) وتستأنف الجلسة في الثانية عشر والنصف ظهرا بحضور الدكتور محمد المصمودي (تونس) مقرراً، وكل من الدكتور هياف ياسين (لبنان)، الدكتور عمر بشير (تونس)، الدكتورة نهيل سلوم (سوريا)، الدكتور صابر عبدالستار (مصر).