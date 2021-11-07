شرب المياه روشتة علاج مصابي كورونا بالعزل المنزلي: تمنع الجلطات

وجهت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح إلى المصابين بعدوى فيروس كورونا في العزل المنزلي، تساعدهم على تقليل وتجنب المضاعفات السلبية نتيجة الإصابة، عبر منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفي إطار حرصها على متابعة المصابين في المستشفيات والعزل المنزلي.

ومن بين نصائح وزارة الصحة لمصابي كورونا بالعزل المنزلي، شرب المياه بكميات كثيرة يوميًا، بمعدل من 8 إلى 10 أكواب للشخص المصاب بعدوى «كوفيد 19»، وهو ما يساعدهم على تخطي المضاعفات السلبية للفيروس.

أهمية شرب كميات كثيرة من المياه

وتوضح الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتريا في مستشفى جامعة القاهرة، أهمية شرب كميات كثيرة من المياه يوميًا لمصابي كورونا في العزل المنزل، قائلة إن المياه تمثل نسبة الثلثين من جسم الإنسان، ولذلك فهي هامة جدًا، مضيفة أنه من الضروري شرب كميات من 2 إلى 3 لترات مياه يوميًا، ويتم تجزأتهم إلى كوبين كل ساعة.

فوائد المياه للجسم

وأضافت «عبدالوهاب»، في حديثها مع «الوطن»، أن أهمية شرب كميات كثيرة من المياه بالنسبة لمصابي كورونا، تكمن في تنقية الجسم من الأمراض والميكروبات، وتساعد الكلى على القيام بوظيفتها بشكل أفضل، فضلا عن منع جفاف الجسم، ومنع حدوث الجلطات التي يتعرض لها مصابي الفيروس المستجد.

وأشارت استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتريا في مستشفى جامعة القاهرة، إلى أن شرب المياه بكميات كثيرة يوميًا يساعد على تخلص الجسم من السموم أول بأول، بجانب فلترته من الميكروبات بواسطة الكلى، كما تساعد المياه على تقليل أعراض الصداع نتيجة لقلتها وجفاف قشرة المخ.

وأعلنت وزارة الصحة، في تقريرها أمس السبت، بشأن أعداد إصابات كورونا، أنه تم تسجيل 922 حالة إصابة جديدة بعدوى الفيروس المستجد، بجانب 60 حالة وفاة، وخروج 539 متعافيًا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.