«الصحة» تكشف عن أعراض مصل سينوفاك: غير مقلقة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» عن أعراض مصل سينوفاك، وذلك عقب إعلان الحكومة المصرية تصنيع اللقاح رسميا في مصر بعد الاتفاق مع الشركة الصينية الأم المنتجة للقاح، ولطمأنة المواطنين أن لقاح سينوفاك فعال ومتاح للفئات التي حددتها الشركة الصنينة ومتوافر في كل مراكز التطعيم المختلفة بمحافظات الجمهورية.

أعراض مصل سينوفاك

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها، على أن هناك بعض أعراض مصل سينوفاك التي تم رصدها عقب حصول المواطنين على جرعات من اللقاح، مؤكدة على أن هذه الأعراض تتشابه مع الأعراض التي تنتج عن اللقاحات الأخرى مثل «أسترازينكا - فايزر- موديرنا» ولا تدع للقلق أو الخوف وهي أعراض ظاهرية يمكن أن تستمر من يوم إلى ثلاثة أيام.

الصحة: الأعراض الجانبية الناتجة عن لقاح سينوفاك غير مقلقة

وكشفت الوزارة عن الأعراض الناتجة عند أخذ لقاح «سينوفاك المصري» والتي تم رصدها على المواطنين بعد الحصول عقب الحصول على اللقاح وتمثلت هذه الأعراض في «إحمرار أو تورم موضع الحقن، ارتفاع درجة الحرارة، الشعور بالصداع، الإرهاق، ألم في المفاصل الجسم والعضلات» وهذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تستدع للذهاب للطبيب.

الصحة: خروج 539 متافيا من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 539 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 281864 حتى اليوم.

تسجيل 922 حالة مصابة بفيروس كورونا أمس

وأكدت الوزارة في بيان لها، على أنه تم تسجيل 922 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 60 حالة جديدة.