رابط التقديم للحصول على قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة.. لراغبي الحجز

تحرص وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على طرح قطع أراض، داخل عدد كبير من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، حيث تطرح تلك الأراضي بشروط معينة، ونظام سداد يصل إلى 20 عاما كحد أقصى.

وخلال الساعات الماضية، شهد محرك البحث العالمي «جوجل»، عمليات بحث عدة حول رابط التقديم للحصول على قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك تزامنا مع إعلان وزير الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح تخصيص عدد من الأراضي، داخل أكثر من مدينة جديدة، وذلك بأنشطة متعددة.

حيث جرى تخصيص 37 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة ومصانع ومدارس ونشاط طبي وخدمي صناعي وتجاري إداري، وخُصصت 6 قطع أراضٍ في مدينة القاهرة الجديدة، بنشاط طبي، وتجاري إداري، ومحطة خدمة وتموين سيارات.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، رابط التقديم للحصول على قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، وفقا لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

رابط التقديم للحصول على قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة

يمكن التقديم للحصول على قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، من خلال زيارة هذا الرابط.

أراضي «الإسكان» في المدن الجديدة

وكانت وزارة الإسكان خصصت أراض عدة في مدن مختلفة لأنشطة متنوعة، في مدينة 6 أكتوبر، جرى تخصيص قطعتي أرض، لإقامة دار مسنين، ونشاط خدمي صناعي، وفي مدينة العاشر من رمضان، جرى تخصيص قطعتي أرض، لإقامة مصنع، ونشاط إداري.

وفي مدينة الشيخ زايد، جرى تخصيص قطعة أرض، لإقامة مدرسة، وفي مدينة بدر، جرى تخصيص قطعتي أرض، بنشاط تجاري إداري.

وفي مدينة السادات، جرى تخصيص 6 قطع أراضٍ، لإقامة مصانع، ونشاط تجاري.

وفي مدينة دمياط الجديدة، جرى تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجاري.

وفي مدينة الشروق، جرى تخصيص قطعة أرض، بنشاط طبي.

وفي مدينة برج العرب الجديدة، جرى تخصيص قطعتي أرض، لإقامة مصنعين.