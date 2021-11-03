غلق كلي لمحور المشير طنطاوي للقادم من مدينة نصر اتجاه القاهرة الجديدة

أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق كلي لمحور المشير طنطاوي، في الاتجاه القادم من مدينة نصر اتجاه القاهرة الجديدة بالوصلة المقابلة لمركز مؤتمرات «المنارة» لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل.

مواجهة أي كثافات مرورية

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال رفع القطار بمشروع المونوريل بمحور المشير طنطاوي في الاتجاه القادم من مدينة نصر اتجاه القاهرة الجديدة بالوصلة المقابلة لمركز مؤتمرات «المنارة» مع الاستبقاء على حركة المرور بطريق الخدمة.

غلق كلي لمحور المشير طنطاوي

ونوهت الإدارة العامة للمرور أن هذا الأمر يستلزم غلقا كليا للمحور المشار إليه بداية من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 2021/11/3 وحتى الساعة 6 صباح يوم الخميس الموافق 2021/11/4 ، وكذا بداية من الساعة 10 مساء يوم الخميس الموافق 2021/11/4 وحتى الساعة 12 ظهر يوم الجمعة الموافق 2021/11/5 دون تعطيل للحركة المرورية.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.