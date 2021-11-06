مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادثي تصادم بالقليوبية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران، في حادثي تصادم بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، جرى نقل المصابين للمستشفيات المختصة، والتحفظ على جثتي المتوفيين تحت تصرف النيابة، وتحرر عن الحادثين المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تصادم ومصابين في قليوب

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين على طريق ترعة الإسماعيلية، أمام قرية «بلقس»، دائرة المركز.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ربع نقل، قيادة «حسام ح. ع.»، 25 سنة، سائق، مقيم بناحية مشتول السوق في محافظة الشرقية، مصاباً بكدمات في الظهر، ودراجة نارية قيادة «أحمد م. ح.»، 43 سنة، عامل، مقيم «طحانوب» دائرة مركز شرطة شبين القناطر، مصاباً بكسر بالساعد الأيسر، وبرفقته والده «محمود ح. ع.»، 59 سنة، موظف، توفي إثر إصابته بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة، وجرى نقل المتوفي والمصابين لمستشفى قليوب التخصصي.

وبإجراء التحريات تبين وقوع حادث التصادم حال سير السيارة بالطريق المشار إليه اتجاه قليوب، فوجئ بقدوم الدراجة النارية تقطع الطريق عليه قادمة من اتجاه الخانكة، فلم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها بالمواجهة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع سيدة مجهولة في تصادم بالخانكة

كما تلقى مدير أمن القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووفاة سيدة على طريق «مسطرد - أبو زعبل»، دائرة المركز.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه حال عبور سيدة مجهولة الهوية للطريق المشار إليه، اصطدمت بها سيارة مجهولة، فر قائدها هارباً عقب الحادث، مما أدى إلى وفاتها أثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة وجروح بالرأس والذراع الأيسر والساق اليسرى، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع عاملين صعقا بالكهرباء في بنها

وفي بنها، لقي عاملان مصرعهما صعقاً بالكهرباء، إثر سقوط سلك كهرباء عليهما، أثناء العمل في أحد الأبراج بمنطقة كفر سعد، بدائرة مركز شرطة بنها.

تلقى مأمور مركز شرطة بنها بلاغاَ بوفاة عاملين صعقاً بالكهرباء، أثناء رفع كمية من الرمال في أحد الأبراج، بمنطقة كفر سعد دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفيين كان يعملان في رفع نقلة رمل في أحد الأبراج بمنطقة كفر سعد، فسقط سلك كهرباء عليهما، ما أدى إلى صعقهما وتوفيا في الحال، وجرى نقل جثتيهما إلى مستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.