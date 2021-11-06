اعترافات تاجر مخدرات متهم بقتل شقيقه في حلوان: «كان بيخطف مني الزباين»

«كان بيحاربني في الشارع وبيخطف مني الزباين، وكمان هددني بالقتل» ملخص اعترفات تاجر مخدرات قتل شقيقه في مشاجرة جمعتهما أمام منزل أسرتهما في حلوان، بعدما طلب أحدهما من الآخر أن يتوقف عن بيع المخدرات لزبائنه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل أحدهما على يد الآخر.

قتل شقيقه بمطواة

في شارع عيد يونس بحلوان تجمع عدد من الجيران على صرخات الشاب «إسماعيل.م» بعد أن تلقى عدة طعنات نافذة في الجسد من مطواة بحوزة شقيقه سقط على إثرها على الأرض فاقدًا للوعي ونقل إلى مستشفى حلوان العام وبعد ساعات لفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة الرعاية المركزة، وانتقلت قوة أمنية من المباحث إلى مسرح الجريمة وألقي القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة.

المتهم بقتل شقيقه في حلوان يعترف: كان بيحاربني

«كنا بنتخانق كل يوم عشان الشغل والزباين وماكنتش متخيل أن الطعنة اللي جات في بطن أخويا هتموته بالسرعة دي»، بهذه الكلمات واصل المتهم شرح تفاصيل جريمته أمام المباحث بعد القبض عليه بتهمة قتل شقيقه عمدًا، متابعا: «قالي هقتلك قدام الناس فكان لازم أرد عليه عشان كرامتي».

وأكد أنه كان يقف أمام منزل أسرته في شارع عيد يونس بحلوان وحضر إليه زبون لشراء الأقراص المخدرة وفجأة دخل شقيقه في الحوار مع الزبون وقدم إليه أسعارا أقل منه فوافق الزبون على الشراء منه فنشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بقتل أحدهما بطعنة غائرة في البطن.

حبس المتهم بقتل شقيقه في حلوان

قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا، وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.