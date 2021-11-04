الحكم بإعدام نجار قتل «عجوز» في الإسكندرية لسرقة قرطها الذهبي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب ابوعمر رئيس المحكمة، بإجماع الآراء، إعدام النجار المتهم بقتل مسنة وسرقتها، بعدما وصل الرأى الشرعي من مفتي الديار المصرية وتم النطق بالحكم، في جلسة اليوم الخميس، حيث صدر القرار بعضوية المستشارين عبد العظيم عبد الهادي البيه و عبد العظيم صادق محمود و محمد عبد القادر الحلو وسكرتارية الجنايات خميس قمر ومحمد أبو الخير.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 5316 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك بلاغ بالعثور علي جثة المجني عليها «ن.ح.م» في العقد السابع داخل شقتها .

تفاصيل جريمة قتل في الإسكندرية

ووفقا لمحضر التحريات المحرر بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك، وحال تواجد المجني عليها «ن.ح.م» في العقد السابع من العمر بالشقة محل سكنها توجه إليها المتهم «ا.ع.ع» 23 سنة نجار بحجة مروره بضائقة مالية، وما أن شاهد المجني ترتدي قرطها الذهبي في أذنيها حتى عقد العزم على قتلها ودفعها أرضا وقام بخنقها مستخدما إيشارب وسحبها إلى غرفة النوم حتى يكون بعيدا عن مسامع الجيران، وطرحها أرضا وقام بسرقة قرطها الذهبي.

القبض على النجار بعد قتله عجوز

وأضافت التحريات أن المتهم شعر بالمجنى عليها تلتقط أنفاسها، فسارع إلى المطبخ وأحضر سكينا وسدد لها عدة طعنات ولم يتركها إلا جثة هامدة، ثم استولى على حافظة نقودها وبداخلها مبلغ 800 جنيها قيمة المعاش.

و بتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة وفور انتهاء التحقيقات أحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أحالت أوراق القضية إلى المفتي وحددت جلسة 4 نوفمبر للنطق بالحكم والتي قضت فيها المحكمة بإعدام النجار.