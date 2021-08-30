دفاعاً عن أمه.. شاب يقتل شقيقه بالغربية

لقي شاب مصرعه على يد شقيقه الأكبر، في قرية «ابيج» التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، في مشاجرة بينهما، بسبب قيام المجني عليه بالتعدي على والدته بالضرب والشتم، وأثناء قيام الأخ الأكبر بالدفاع عن أمه، طعن شقيقه الأصغر طعنه خلف رقبته، أودت بحياته.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، بلاغاً من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام، بوصول «ع. م.»، 23 سنة، مصاباً بجرح قطعي في الرقبة أسفل الأذن اليسرى ونزيف حاد وحالته سيئة ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله للمستشفى الجامعي بطنطا، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته.

على الفور انتقلت إلى مكان الواقعة الأجهزة الأمنية، بتوجيهات من اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية بالغربية، وتم تشكيل فريق بحث لمعرفة ملابسات الحادث.

تبين من تحريات مباحث مركز شرطة كفر الزيات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه الأكبر «م. م.»، 28 سنة، حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، بسبب تعدي المجني عليه بالسب والضرب على أمه في الشارع، وتطور الموقف إلى مشاجرة بينهما بواسطة سلاح أبيض، وأثناء دفاع الشقيق الأكبر عن أمه، قام بطعن شقيقه الأصغر بالخطأ في الجانب الأيسر من رقبته، محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

تم ضبط المتهم واعترف بالواقعة، وقرر المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفر الزيات، انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.